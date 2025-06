Das Weiße Haus verweist auf die angespannte Lage in Nahost als Grund dafür. Lassen sich die USA doch tiefer in den Konflikt zwischen Israel und Iran hineinziehen als zunächst angenommen?

Von Boris Herrmann, New York

Donald Trump hat seine Reaktion auf die israelischen Luftangriffe in Iran lange hinausgezögert. Sollen die USA sich da komplett heraushalten, wie ein großer Teil seiner America-First-Fans fordern? Oder sollen sie an der Seite Israels eingreifen, um die Iraner vom Bau einer Atombombe abzubringen? Auf diese Lösung drängen neben Benjamin Netanjahu auch die außerpolitischen Falken der Republikaner in Washington.