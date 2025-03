Von Fabian Fellmann, Washington

Elon Musk trug einen dreieckigen Schaumstoffhut auf dem Kopf, als er am Wochenende in Wisconsin eine bemerkenswerte Wahlkampfrede hielt. Der Hut war löchrig wie ein Schweizer Käse, aber orangegelb wie die Erzeugnisse der örtlichen Milchverarbeiter. Es ist der Kopfschmuck, den Wisconsinites zu den Football-Spielen der Green Bay Packers tragen, zum Sommerfest in Milwaukee und zu den vielen anderen Bierfesten, an denen viele Familien ihre deutschen Wurzeln feiern. „Cheesehead“ ist hier ein Ehrentitel.