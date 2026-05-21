Wie der amerikanische Präsident in China um Xi Jinping herumtänzelt. Und über die Identitätskrise von Friedrich Merz. Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

Welche Gründe gibt es für die Stresszustände in der schwarz-roten Koalition? Und was ist das Problem mit dem Chefbesserwissertum von Friedrich Merz? In der neuen Folge der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ starten die Korrespondenten Boris Herrmann und Christian Zaschke ausnahmsweise in Berlin. Und reisen von dort nach China, wo sich ein fast unterwürfiger Trump in Xi Jinpings Rosengarten in Hofknicks-Diplomatie übt.