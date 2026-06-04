Über ein Thema, das den Amerikanern wirklich wichtig ist – und Donald Trump offenbar nicht interessiert. Und die Frage, ob Friedrich Merz abgelöst werden soll. Die neue Folge des Podcasts zwischen Berlin und New York.

In dieser Ausgabe der „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“ sprechen Christian Zaschke und Boris Herrmann über einen Satz, der selbst für Donald Trump erstaunlich ist: „I don’t think about Americans financial situation”, er mache sich also keine Gedanken über die finanzielle Situation der Amerikaner. Meint er das ernst? Und wenn er es ernst meinen sollte: Können die Demokraten mit Blick auf die Midtermwahlen davon profitieren?