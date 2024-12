Von Peter Burghardt, Washington

Wer in den Vereinigten Staaten von Amerika zur Welt kommt, der ist Amerikaner. US-Amerikaner, um genau zu sein. So wurde es 1868 im 14. Verfassungszusatz festgelegt und 1898 vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Dies gelte für „alle Personen, die in den USA geboren oder eingebürgert wurden und deren Rechtsprechung unterliegen“, heißt es da. Seit 1924 gilt das auch für amerikanische Ureinwohner, die Ausnahme von der Regel sind Kinder von Diplomaten. In Kürze soll dieses Geburtsrecht Geschichte sein, zumindest stellt sich das Donald Trump anscheinend so vor.