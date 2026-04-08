Donald Trump hält sich offenbar für einzigartig in der Geschichte und an einer Stelle könnte das sogar stimmen. Wenn es einen Rekord gibt, den ihm vermutlich niemand mehr streitig machen kann, dann ist es die Zahl der Ultimaten, mit denen er als US-Präsident schon um sich geworfen hat. Er hat Putin-Ultimaten und Hamas-Ultimaten ausgesprochen, Ultimaten für Dänemark, für Kolumbien, für Tiktok und mitunter sogar für sich selbst. Nicht in allen, aber in erstaunlich vielen Fällen ist am Ende das passiert, was auch an diesem Dienstag geschah: Kurz vor dem Ende der Deadline hat Trump eine neue Deadline gesetzt.
USAKönig der verstrichenen Ultimaten
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Erst die Drohung, dann die Frist, dann die Verlängerung: Die zweite Amtszeit von Donald Trump lässt sich auch als Geschichte immer neuer Deadlines erzählen. Eine Chronologie.
Von Boris Herrmann und Joscha F. Westerkamp
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