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CNN-Reporterin Kaitlan CollinsSoll er sie doch beleidigen

Lesezeit: 2 Min.

Live aus dem Weißen Haus: CNN-Chefkorrespondentin Kaitlan Collins.
Live aus dem Weißen Haus: CNN-Chefkorrespondentin Kaitlan Collins.
MANDEL NGAN/AFP

Die Chefkorrespondentin des Senders fürs Weiße Haus wird von Donald Trump besonders oft mit Schmähungen bedacht. Sie hat sich eine Methode für den Umgang damit zurechtgelegt.

Von Peter Burghardt

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Wenn Donald Trump mit einer Beleidigung auf eine Frage reagiert, dann war die nicht selten von Kaitlan Collins gekommen. Sie stammt aus Alabama, ist 34, seit neun Jahren bei CNN und gehört längst zu den besten und bekanntesten Journalistinnen des amerikanischen Fernsehens. Die meiste Zeit ihrer Laufbahn hat sie mit Trump zu tun. Wie dieser Mann mit kritischen Berichterstattern im Allgemeinen und mit Frauen im Speziellen umgeht, war zuletzt wieder zu hören und zu sehen.

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