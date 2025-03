An der Eingangstür zum Trump Tower in Manhattan steht „Open to the public“, öffentlich zugänglich. Aber der Hausherr hat das vermutlich nicht so gemeint, wie das einige am Donnerstagvormittag interpretiert haben. Die Öffentlichkeit ist in der Lobby und in den unteren Stockwerken herzlich willkommen – solange sie Trump-Socken kauft, Trump-Burger verspeist oder Trump-Eiscreme für sechs Dollar pro Kugel bestellt. Dass die Leute hier einfach so reinspazieren, um ihre freie Meinung zum Ausdruck zu bringen, ist dagegen nicht vorgesehen, schon gar nicht, wenn sich diese Meinung gegen den 47. US-Präsidenten richtet.

In dieser Lobby also hatten sich nun ein paar Dutzend Demonstranten in roten T-Shirts versammelt, „Free Mahmoud“ skandierten sie. Mahmoud Khalil, das ist jener frisch graduierte Student der New Yorker Columbia-Universität, der am vergangenen Wochenende von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE in Manhattan verhaftet wurde und seither in einem Gefängnis für Migranten in Jena, Louisiana, sitzt, gut 2000 Kilometer weiter südwestlich.

Trump gratuliert Behörde zur Verhaftung von Khalil

Khalil, 30, gehörte im vergangenen Frühjahr zu den Aktivisten der propalästinensischen Proteste auf dem Campus der Columbia. Deren Parolen wurden der komplexen Gemengelage im Israel-Palästina-Konflikt selten gerecht, mitunter waren sie auch antisemitisch, aber die Proteste blieben größtenteils gewaltfrei. Mahmoud Khalil wurde bislang keines konkreten Verbrechens beschuldigt.

Donald Trump gratulierte ICE auf seinen üblichen Kanälen zu der Verhaftung und bezeichnete Mahmoud Khalil als „einen radikalen ausländischen Pro-Hamas-Studenten“. Das sei die erste von vielen weiteren solchen Festnahmen, sagte er. Seine Regierung ist offenbar fest entschlossen, Khalil auszuweisen. Dessen Anwälte versuchen, das auf juristischem Weg zu verhindern.

Der Fall schlägt auf beiden Seiten der verfeindeten Gesellschaft hohe Wellen. Das eher linke, demokratische Amerika sieht in der Verhaftung Khalils eine massive Verletzung der im ersten Verfassungszusatz garantierten Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Eine Kolumnistin der New York Times bezeichnete den Fall als die größte Bedrohung für die freie Rede seit der antikommunistischen Hysterie der McCarthy-Ära. Stellvertretend für die Ansichten des Maga-Lagers schrieb dagegen der republikanische Senator Randy Fine aus Florida: „Der Trump Tower wurde gestürmt von muslimischen Terroristen, die fordern, dass der muslimische Terrorist Mahmoud Khalil freigelassen wird.“ Jeder „Nicht-Amerikaner“, der bei diesem Protest dabei ist, sollte „sofort nach Gaza deportiert werden“.

Ohne geordnetes Verfahren in Abschiebehaft

Tatsächlich handelte es sich bei den Protestierenden im Trump Tower vor allem um Aktivisten der Gruppe „Jewish Voice for Peace“, die sich selbst als „die weltweit größte jüdische Organisation in Solidarität mit Palästina“ bezeichnet. Und auch bei Khalil selbst gibt es bislang nicht den geringsten Hinweis darauf, dass er ein muslimischer Terrorist sein könnte.

Nach allem, was man weiß, wuchs er in einem palästinischen Flüchtlingscamp in Syrien auf, kam vor einigen Jahren ganz legal mit einem Studenten-Visum in die USA, erhielt eine Greencard und heiratete eine Amerikanerin, die gerade im achten Monat schwanger ist. Sein Studium an der School of International and Public Affairs beendete er im Dezember mit einem Master-Abschluss. Kommilitonen beschreiben ihn als nett und hilfsbereit. Einer seiner ehemaligen Professoren an der Columbia sagte, er kenne Khalil als „vollendeten Diplomaten“, der im vergangenen Jahr versucht habe, zwischen den protestierende Studenten und der Universitätsleitung zu vermitteln. Für Trumps Anhänger aber ist er ein „Dschihadist“. Und so wird er nun auch von der Regierung behandelt.

Nach Darstellung der Anwälte wurden Khalil und seine Frau am vergangenen Samstagabend vor ihrer Tür in einem Campus-Wohngebäude von ICE-Beamten in Zivil erwartet. Sie teilten Khalil demnach mit, dass sein Studenten-Visum widerrufen worden sei und er festgenommen werde. Auf den Einwand, dass es sich um eine Verwechslung handeln müsse, er habe schließlich eine Greencard, also eine offizielle, dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, sollen die Beamten gesagt haben, auch die Greencard sei für ungültig erklärt worden. Seither sitzt Khalil ohne geordnetes Verfahren in Louisiana in Abschiebehaft. Seine Anwälte sagen, sie hätten nach seiner Festnahme tagelang keinen Kontakt zu ihm aufnehmen können.

Das Bildungsministerium setzt der Uni ein Ultimatum

All das mag schockierend sein, aber es kommt nicht überraschend. Trump hat im Wahlkampf genau solche Maßnahmen versprochen, sein Außenminister Marco Rubio plant offenbar, die Social-Media-Accounts von ausländischen Studenten nach terroristischen Indizien durchkämmen zu lassen. Was dabei als „pro Hamas“ oder „terroristisch“ gewertet wird, bestimmen selbstverständlich der Präsident und seine Leute.

Trump ist offenbar fest entschlossen, an Khalil sowie an der gesamten Columbia ein Exempel zu statuieren. In der vergangenen Woche hatte seine Regierung bereits angekündigt, der Elite-Universität 400 Millionen Dollar an jährlichen Zuwendungen des Bundes zu streichen, weil sie „fundamental versagt“ habe, Studenten vor antisemitischer Gewalt zu schützen. Nun setzt Trumps Bildungsministerium der Uni ein Ultimatum von einer Woche, um ihre Disziplinar- und Zulassungsregeln radikal zu verändern. Ein Institutsleiter beschrieb die Anweisung auf Social Media so: „Was sie uns sagen, ist im Grunde: Wir zerstören die Columbia, es sei denn, ihr zerstört sie selbst.“

Der Fall Khalil ist aber nicht nur ein Generalangriff auf die akademische Freiheit, er reicht noch darüber hinaus. Wenn die knapp 13 Millionen Greencard-Besitzer in den USA nun aufpassen müssen, was sie sagen, wenn legal hier lebende und arbeitende Menschen zu Hause verhaftet und abgeschoben werden können, weil sie sich an einer verfassungsrechtlich geschützten Demo beteiligt haben, dann wirft das auch die Frage auf, wer in diesem Land überhaupt noch sicher ist? Die Antwort lautet wohl: nur diejenigen, die auf Trumps Seite sind.