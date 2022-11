Der ehemalige US-Präsident und seine Anwälte dürfen dem Ausschuss, der die Geschehnisse am 6. Januar aufklären soll, geforderte Dokumente erst nächste Woche vorlegen. Der Termin zur Aussage unter Eid am 14. November bleibt indes.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erhält vom Ausschuss des Repräsentantenhauses, der den Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 untersucht, eine Fristverlängerung. "Wir haben den Anwalt des ehemaligen Präsidenten darüber informiert, dass er spätestens nächste Woche mit der Vorlage von Unterlagen beginnen muss". Es bleibe aber bei der Vorladung zur Zeugenaussage vom 14. November an. Das sagten der Ausschussvorsitzende Bennie Thompson und die stellvertretende Vorsitzende Liz Cheney in einer Erklärung.

Das Gremium habe "Korrespondenz" von Trump und seinen Anwälten erhalten. Die Ankündigung ist gleichbedeutend mit einer Fristverlängerung für Trumps Rechtsvertreter der Dhillon Law Group, um auf die Forderungen der Vorladung nach einer Reihe von Dokumenten zu antworten. In der Vorladung wurde Trump bereits aufgefordert, bis zum 14. November oder kurz danach unter Eid vor dem Ausschuss auszusagen. Die Anwaltskanzlei reagierte am Freitagabend nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Nach Angaben aus informierten Kreisen hat Trump vorläufig geplant, seine weithin erwartete Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten 2024 in der Woche des 14. November anzukündigen. Die Vorladung, die vom Ausschuss am 13. Oktober genehmigt wurde, soll klären, ob Trump als Hauptanstifter des Angriffs auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zu sehen ist. Am Dienstag äußerte sich Cheney bei einem Auftritt in Cleveland und deutete an, dass es Gespräche zwischen den Lagern gibt. "Wir haben noch keine Entscheidungen über das Format selbst getroffen, aber es wird unter Eid und möglicherweise über mehrere Tage hinweg geschehen." Sie wich der Frage aus, was passieren würde, wenn Trump öffentlich aussagen will und nicht hinter verschlossenen Türen, und sagte: "Dies ist keine Situation, in der sich der Ausschuss der Gnade Trumps ausliefert".

Unabhängig davon hat Steve Bannon, Trumps ehemaliger Stratege im Weißen Haus, am Freitag mitgeteilt, dass er gegen seine Verurteilung und seine viermonatige Gefängnisstrafe wegen der Missachtung einer Vorladung des Ausschusses vom 6. Januar Berufung einlegt.