Für Donald Trump steht viel auf dem Spiel. Verlieren die Republikaner im Herbst bei den Zwischenwahlen im Repräsentantenhaus oder gar in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit, ist seine Macht für den Rest seiner Präsidentschaft beschränkt.
Demokratie in den USAWie Donald Trump versucht, die Wahlen zu beeinflussen
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Der Präsident fürchtet die Zwischenwahlen im Herbst und will deshalb neue Regeln. Diese Woche entscheidet der Senat über ein umstrittenes Wahlgesetz. Verhindert es Betrug, oder hindert es US-Bürger daran, abzustimmen?
Von Charlotte Walser, Washington
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