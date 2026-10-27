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Neue Aussage im Fall EpsteinSchweizer Ex-Model wirft Trump öffentlich Vergewaltigung vor

Lesezeit: 1 Min.

US-Präsident Donald Trump sieht sich neuen schweren Vorwürfen gegenüber.
US-Präsident Donald Trump sieht sich neuen schweren Vorwürfen gegenüber.
Julia Demaree Nikhinson/AP Photo
  • Das Berner Ex-Model Béatrice Keul wirft US-Präsident Donald Trump vor, sie im November 1993 im New Yorker Plaza Hotel vergewaltigt zu haben.
  • Die Vorwürfe sind Teil eines am Montag veröffentlichten Berichts der Demokraten im Justizausschuss, der Aussagen von elf Frauen dokumentiert, fünf davon werfen Trump Vergewaltigung oder sexuelle Übergriffe vor.
  • Das Weiße Haus wies alle Anschuldigungen zurück und bezeichnete den Bericht als „verzweifelten Versuch von durchgedrehten Demokraten".
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Béatrice Keul hatte Donald Trump bereits sexuelle Übergriffe zur Last gelegt. Nun spricht sie erstmals öffentlich von einer Vergewaltigung.

Von Patricia Shams

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Das Berner Ex-Model Béatrice Keul (56) erhebt schwere Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump. In einem am Montag veröffentlichten Bericht der Demokraten im Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses wirft sie ihm vor, sie im November 1993 in einer Suite des New Yorker Plaza Hotels vergewaltigt zu haben.

Keul war damals zu einem von Trump organisierten Schönheitswettbewerb nach New York eingeladen worden. Bereits früher hatte sie geschildert, wie Trump sie gegen ihren Willen geküsst und begrapscht habe.

Auch der mittlerweile verstorbene Sexualstraftäter Jeffrey Epstein soll sie bedrängt und ihr eine Karriere in den USA in Aussicht gestellt haben. Der Wettbewerb habe sich als „organisierte Veranstaltung für Sexualstraftäter“ entpuppt, so Keul damals.

Béatrice Keul wurde zum Schweigen gedrängt

Jetzt spricht Keul ausdrücklich von einer vollzogenen Vergewaltigung. Auf die Frage des Blick, ob sie Trump dies erstmals direkt vorwerfe, antwortete sie: „Öffentlich, ja.“ Konkret soll Trump sie im November 1993 während seines Schönheitswettbewerbs „The American Dream Pageant“ im New Yorker Plaza Hotel vergewaltigt haben, steht in dem Bericht der Demokraten. Zuvor habe er ihr ein US-Visum und einen Studienplatz versprochen.

Später habe er sie in der Schweiz angerufen und ihr erneut Unterstützung angeboten. Der Bericht dokumentiert neben Keuls Schilderungen auch die Aussagen von insgesamt elf Frauen. Fünf von ihnen werfen Trump Vergewaltigung oder sexuelle Übergriffe vor.

In einer Stellungnahme gegenüber US-Medien wies eine Sprecherin des Weißen Hauses die Vorwürfe des Berichts allgemein zurück und bestritt die Verbindungen des Präsidenten zu Epstein. „Keine dieser Anschuldigungen ist wahr“, sagte Lauren Bis. „Dieser Bericht ist nichts weiter als ein verzweifelter Versuch von durchgedrehten Demokraten, die Amerikaner von der zunehmenden Dynamik der Republikaner abzulenken.“

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