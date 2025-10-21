Falls es ein Symbol für die ersten neun Monate unter Donald Trump braucht, dann eignen sich diese Bilder ausgezeichnet. Fotos und Videos zeigen, wie mit Baggern seit Montag der East Wing am Weißen Haus eingerissen wird – zwei Tage nach den landesweiten „No Kings“-Demonstrationen. Dieser US-Präsident will in seiner zweiten Amtszeit nicht nur Amerika umbauen, sondern auch sehr konkret seinen Amtssitz. Also werden seit Wochenbeginn nun Teile des Ostflügels demoliert, damit dort bald Trumps Lieblingsprojekt wachsen kann: der Ballroom.