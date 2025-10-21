Am Weißen Haus lässt der US-Präsident für mindestens 200 Millionen Dollar von Gönnern einen „Ballroom“ bauen - seit Wochenbeginn werden dafür Teile des ehrwürdigen East Wing demoliert. Eine recht bezeichnende Baustelle.

Falls es ein Symbol für die ersten neun Monate unter Donald Trump braucht, dann eignen sich diese Bilder ausgezeichnet. Fotos und Videos zeigen, wie mit Baggern seit Montag der East Wing am Weißen Haus eingerissen wird, es begann zwei Tage nach den landesweiten „No Kings“-Demos. Dieser US-Präsident will in seiner zweiten Amtszeit nicht nur Amerika umbauen, sondern auch sehr konkret seinen Amtssitz. Also werden seit Wochenbeginn nun Teile des Ostflügels demoliert, damit dort bald Trumps Lieblingsprojekt wachsen kann: der Ballroom.