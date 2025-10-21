Zum Hauptinhalt springen

USATrumps Tanzsaal

Lesezeit: 3 Min.

Am Ostflügel des Weißen Hauses haben die Abrissarbeiten begonnen.
Am Ostflügel des Weißen Hauses haben die Abrissarbeiten begonnen. (Foto: PEDRO UGARTE/AFP)

Am Weißen Haus lässt der US-Präsident für mindestens 200 Millionen Dollar von Gönnern einen „Ballroom“ bauen - seit Wochenbeginn werden dafür Teile des ehrwürdigen East Wing demoliert. Eine recht bezeichnende Baustelle.

Von Peter Burghardt, Washington

Falls es ein Symbol für die ersten neun Monate unter Donald Trump braucht, dann eignen sich diese Bilder ausgezeichnet. Fotos und Videos zeigen, wie mit Baggern seit Montag der East Wing am Weißen Haus eingerissen wird, es begann zwei Tage nach den landesweiten „No Kings“-Demos. Dieser US-Präsident will in seiner zweiten Amtszeit nicht nur Amerika umbauen, sondern auch sehr konkret seinen Amtssitz. Also werden seit Wochenbeginn nun Teile des Ostflügels demoliert, damit dort bald Trumps Lieblingsprojekt wachsen kann: der Ballroom.

Zur SZ-Startseite

Trump und Gott
:Jesus Christ’s Superstar

Die Symbiose der republikanischen Maga-Bewegung und des christlichen Nationalismus der USA hat ein neues, kritisches Stadium erreicht.

SZ PlusVon Roman Deininger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite