Von Peter Burghardt, Milwaukee

Plötzlich wird es still in der Halle, in der seit vier Tagen bunt gekleidete Republikaner mit Trump-Käppis jubeln und Lärm machen. Donald Trump senkt seine Stimme. „Ich hätte heute Abend nicht hier sein sollen“, sagt er. „Ich habe gefühlt, dass ich Gott an meiner Seite hatte. Wenn ich den Kopf etwas weiter gedreht hätte, wäre ich nicht hier.“ Hinter ihm auf den Bildschirmen leuchtet in diesem Moment, am späten Donnerstag in Milwaukee, das inzwischen weltbekannte Foto: Trump mit Blut im Gesicht, die rechte Faust erhoben.