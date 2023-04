Von Matthias Kolb

Um 15:28 Uhr ist es soweit. Die Boeing 757, auf deren blauem Rumpf in weißen Großbuchstaben der Name ihres Besitzers Donald Trump prangt, landet in New York. Gestartet war sie am Palm Beach International Airport. Vom New Yorker Flughafen LaGuardia fährt der 45. Präsident der Vereinigten Staaten zum Trump Tower an der Kreuzung von Fifth Avenue und 56. Straße, wo er die Nacht verbringen will.