USATrump verlangt Anklagen

Lesezeit: 4 Min.

Der ehemalige FBI-Direktor James Comey auf dem Weg zu seiner Aussage vor dem Senats-Ausschuss.
Der ehemalige FBI-Direktor James Comey auf dem Weg zu seiner Aussage vor dem Senats-Ausschuss. (Foto: J. Scott Applewhite/AP)

Für seine Anhänger ist es ausgleichende Gerechtigkeit, für die Kritiker Machtmissbrauch: Wie der US-Präsident gegen seine Widersacher vorgeht.

Von Charlotte Walser, Washington

„Niemand steht über dem Gesetz“: Das sagte der damalige US-Präsident Joe Biden im Sommer 2024, als der Oberste Gerichtshof urteilte, frühere Präsidenten dürften für offizielle Handlungen während ihrer Amtszeit nicht strafrechtlich verfolgt werden.

