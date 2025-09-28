USA Trump verlangt Anklagen 28. September 2025, 16:52 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Der ehemalige FBI-Direktor James Comey auf dem Weg zu seiner Aussage vor dem Senats-Ausschuss. (Foto: J. Scott Applewhite/AP)

Für seine Anhänger ist es ausgleichende Gerechtigkeit, für die Kritiker Machtmissbrauch: Wie der US-Präsident gegen seine Widersacher vorgeht.

Von Charlotte Walser, Washington

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback