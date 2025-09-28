„Niemand steht über dem Gesetz“: Das sagte der damalige US-Präsident Joe Biden im Sommer 2024, als der Oberste Gerichtshof urteilte, frühere Präsidenten dürften für offizielle Handlungen während ihrer Amtszeit nicht strafrechtlich verfolgt werden.
USATrump verlangt Anklagen
Lesezeit: 4 Min.
Für seine Anhänger ist es ausgleichende Gerechtigkeit, für die Kritiker Machtmissbrauch: Wie der US-Präsident gegen seine Widersacher vorgeht.
Von Charlotte Walser, Washington
Meinung
Anklage gegen James Comey:Trump hat die Sicherung im Justizsystem kalt lächelnd ausgeschaltet
Lesen Sie mehr zum Thema