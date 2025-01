Offiziell beginnt die neue Ära Trump am Montag um kurz nach zwölf Uhr amerikanischer Ostküstenzeit – beschäftigt sind die USA und der Rest der Welt bereits seit Monaten damit. High Noon in Washington, Nachmittag in Europa, soll der US-Präsident den zweiten Amtseid seines Lebens ablegen, diesmal im Kapitol. „Ein arktischer Wind fegt über das Land“, schrieb er am Freitag in seinem Portal „Truth Social“, womit er sicher ausschließlich das Wetter meinte. Donald Trump wird dort anfangen, wo unter der Kuppel vor Kurzem noch der Sarg von Jimmy Carter aufgebahrt war, dem Demokraten.

Ansonsten dürfte er zur Mittagszeit wie geplant loslegen. Im President’s Room des Senats-Flügels oder wo auch immer kann Trump dann gleich seine ersten Dekrete unterzeichnen. Von diesen Executive Orders sprach er bereits vor seinem Wahlsieg am 5. November, sie waren Teil seines Wahlkampfes. Ständig hatte der Maga-Republikaner verkündet, was er „on day one“ so alles vorhabe, vorneweg eine Großoffensive gegen illegale Einwanderung. Direkt nach seiner Einstandsrede werde er eine rekordverdächtige Zahl von Dekreten unterschreiben, sagte Trump nun am Freitag dem Sender NBC. Mehr als 100? „Mindestens in dieser Kategorie“, antwortete er.

Bis 11.59 Uhr hat Joe Biden noch Zeit, Dekrete zu unterzeichnen - dann übernimmt Donald Trump

Amerikanische Staatschefs dürfen solche Verordnungen von der ersten bis zur letzten Minute ihrer Ära erlassen, wobei solcher Tatendrang am ersten Tag bisher selten war. Trump hatte bei seinem letzten Einstand am 20. Januar 2021 eine Executive Order auf den Weg gebracht: seinen nachher gescheiterten Vorstoß gegen das Gesundheitssystem von Vorgänger Barack Obama, genannt Obamacare. In den folgenden Tagen ließ er zum Beispiel Menschen aus islamisch geprägten Ländern die Einreise versagen, dieser „muslim ban“ beschäftigte die Gerichte.

Insgesamt brachte es Trump dann in seiner Amtszeit auf 220 Dekrete, bei Joe Biden waren es bis zuletzt deren 159, bis Montag um 11.59 Uhr Ortszeit hat er noch Zeit für Nachschub. Biden hob vieles von dem auf, was Trump eingeleitet hatte. Eine seiner letzten Maßnahmen war kürzlich das Verbot von Offshore-Bohrungen, dieses Hindernis für die Förderung von Öl und Gas wird Trump voraussichtlich schnell rückgängig machen. Sein Motto: „Drill, baby, drill.“ Bohren, bohren, bohren.

Es sind Muskelspiele, mit denen die jeweiligen Präsidenten zeigen, wie entschlossen sie die Macht übernehmen. Trump scheint dabei in neue Kategorien vorstoßen zu wollen. Er erweckt den Eindruck, als glaube er, er könne nahezu unbeschränkt das Kommando übernehmen. Die Republikaner, die er weitgehend im Griff hat, stellen außer wie gehabt im Repräsentantenhaus seit der Wahl auch im Senat die Mehrheit.

Das größte Projekt seiner zweiten Amtszeit soll die massenhafte Ausweisung von Immigranten ohne Papiere werden. „An Tag eins werde ich das größte Abschiebeprogramm in der amerikanischen Geschichte starten, um die Kriminellen rauszuholen“, sagte er Ende Oktober 2024 in New York, wenige Tage vor der Wahl. „Ich werde jede Stadt und jeden Ort retten, der überfallen und erobert wurde, und wir werden diese bösartigen und blutrünstigen Kriminellen ins Gefängnis stecken und sie dann so schnell wie möglich aus unserem Land vertreiben.“

Was genau das bedeuten soll, wird sich in Kürze zeigen. In den Vereinigten Staaten leben ungefähr elf Millionen Menschen, denen die Aufenthaltsgenehmigung fehlt, viele von ihnen seit Jahren oder Jahrzehnten. Sie arbeiten und zahlen häufig Steuern, das geht auch ohne Arbeitserlaubnis, Greencard oder Staatsbürgerschaft. Verurteilt oder angeklagt sind nach Erkenntnissen der Einwanderungsbehörde nur circa 600 000 Ausländer.

Diese Immigranten würden „das Blut des Landes vergiften“, sagte Trump. Er und seine Leute sprechen immer wieder von einer „Invasion“ und davon, dass die Südgrenze abgedichtet werden müsse. Er werde Bidens Politik der offenen Grenzen beenden, sagte Trump, dabei hatte sein Vorgänger die Vorschriften bereits erheblich verschärft. Ein noch strengeres Immigrationsgesetz scheiterte trotz der Zustimmung der Demokraten am Widerstand von Trumps Verbündeten im Kongress.

Illegale Einwanderer sollen gleich zu Anfang Härte spüren. Doch viele Fälle dürften vor den Gerichten landen

Sogar den Einsatz der Armee zieht der neue US-Präsident in Erwägung, obwohl es dafür strenge Regeln gibt und sie auch sonst auf Gegenwehr stoßen dürften. Die Nationalgarde darf nur bei der Logistik helfen, aber keine verbotenen Grenzgänger verhaften. Organisiert werden die Pläne von Hardlinern wie Tom Homan, dem Grenzschützer in Trumps Gefolgschaft. In den vergangenen Tagen hieß es, die Trump-Administration plane bereits am Dienstag eine Großrazzia in Chicago, in einer jener Großstädte, die von Demokraten regiert werden. Nachdem die Meldung von dem geplanten Manöver durchgesickert war, berichtete Homan jedoch am Samstag der Washington Post, dass man „noch keine Entscheidung getroffen“ habe. „Wir werden im ganzen Land Menschen verhaften, ohne dass uns irgendwelche Richtlinien der früheren Regierung daran hindern. Warum Chicago speziell erwähnt wurde, weiß ich nicht.“

Betroffene und Menschenrechtler bereiten sich seit Monaten auf das Szenario vor, Trump muss mit einer Flut von Klagen rechnen. Im Prinzip müsste jeder einzelne Fall juristisch geprüft werden. Vor Gericht landen würde wohl auch sein Versuch, das Geburtsrecht auszuhebeln. Laut Verfassung ist mit wenigen Ausnahmen wie den Kindern von entsandten Diplomaten jede Amerikanerin und jeder Amerikaner, die oder der in den USA zur Welt kam. Auf die Frage, ob er das tatsächlich sofort ändern wolle, sagte Trump: „Absolut.“

Ähnlich umstritten ist sein Versprechen, einige der Straftäter zu begnadigen, die am 6. Januar 2021 nach seiner Kundgebung das Kapitol gestürmt hatten. Seine Auftritte leitete der Wahlkämpfer Trump manchmal mit einem Video ein, in dem ein Häftlings-Chor namens J6 die Nationalhymne sang. Jetzt warten diese Gefangenen darauf, dass ihr Idol sie rasch aus dem Gefängnis entlässt. „Ich werde J6 schon früh in Betracht ziehen, vielleicht in den ersten neun Minuten“, sagte Trump dem Magazin Time. Als er bei einer Pressekonferenz gefragt wurde, ob er auch jene meine, die wegen Gewaltverbrechen verurteilt wurden, drückte er sich etwas vorsichtiger aus und sagte: „Wir prüfen das.“

Mit seiner Unterschrift wird Trump voraussichtlich auch Bidens Förderung von Elektroautos und dessen Genderpolitik revidieren. Womöglich wird er sich zum Krieg in der Ukraine äußern, die Schlacht wollte er ja binnen 24 Stunden beenden, inzwischen gibt er sich selbst sechs Monate Zeit. Außerdem rechnet jeder damit, dass Trump die angekündigten Strafzölle bekannt gibt – aber auch für China, obwohl der chinesische Präsident Xi Jinping am Freitag mit Trump telefoniert hatte und seinen Vize Han Zheng zur Amtseinführung schickt? Und Tiktok? Das Netzwerk ist in den USA seit dem Wochenende nicht mehr erreichbar, eine Frist für den geforderten Verkauf war abgelaufen. Trump sagte bei NBC, er werde die Deadline voraussichtlich um 90 Tage verschieben, „weil es angemessen ist“.