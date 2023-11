Frankreich:Nur ein Fauxpas - oder offener Antisemitismus?

Es gibt in Frankreich nur wenige Stimmen, die so einprägsam sind, so vertraut auch, wie die tiefe, immer betont salbungsvoll intonierte Stimme des ehemaligen Premierministers Dominique de Villepin. Man erkennt sie auf Anhieb, im Radio etwa: Eine Sekunde reicht. Sie ist sein Markenzeichen, sie hat etwas Staatstragendes.

De Villepin ist jetzt 70 Jahre alt, mit der Alltagspolitik hat er schon lange abgeschlossen. Er führt eine Kunstgalerie in Paris und berät Firmen und ausländische Regierungen. Oft reist er dafür auch nach Katar, wo er ein gern gesehener Gast ist. Und das ist nun, da seine Stimme wieder überall zu hören ist, ein heikler Punkt.

De Villepin hat bereits kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober die Gesamtlage etwas anders gedeutet als die große Mehrheit der französischen Politik. Gaza, sagte er schon Stunden nach dem Terror, sei "ein Gefängnis unter freiem Himmel". Natürlich rechtfertigte er den Angriff nicht. Doch ein bisschen historischen und politischen Kontext wollte er schon viel früher als andere anklingen lassen - als der Schrecken über die Tat noch ganz frisch war.

Von der radikalen Linken wird der Konservative gelobt

Nun ist er einen Schritt weitergegangen, und in Frankreich fragt man sich, ob es vielleicht sein könne, dass Dominique de Villepin sich nur ungeschickt ausgedrückt habe. Oder aber ob er womöglich bewusst ein antisemitisches Klischee bedient habe.

In der Sendung "Quotidien" auf dem kleinen Fernsehsender TMC ging es darum, dass in den USA zwei Stars, Susan Sarandon und Bella Hadid, für ihre Meinung zum Krieg in Nahost scharf kritisiert worden waren. De Villepin beklagte darauf die "Gewalt des Einheitsdenkens" und sagte: "Man sieht hier, wie stark die Finanzmächte über die Medien, die Kunst und die Musik herrschen." Selbst diese Stars könnten nicht mehr sagen, was sie denken, weil sie sonst sofort ihre Verträge verlieren würden. "Leider sehen wir das auch in Frankreich."

Ein Fauxpas? Der Chef der Republikaner, Éric Ciotti, gab sich "schockiert". "Man erkennt hier alte Verschwörungsgeschichten, sie erinnern uns an dunkle Zeiten", sagte Ciotti. Auch der Präsident des jüdischen Dachverbandes Crif, Yonathan Arfi, fand, de Villepin habe mit seiner Aussage "unbewusst oder bewusst" den Mythos befeuert, wonach internationale jüdische Finanzmächte regierten, als bewegten sie die Medien wie Marionetten. Es handle sich um einen "Salon-Antisemitismus" und um "leidenschaftlichen Antiamerikanismus", schrieb Arfi auf X. Da und dort hieß es auch, es sei kein Wunder, dass de Villepin so rede, er stehe schließlich auf der Lohnliste Katars.

Lob bekam der konservative Politiker nur von ganz links außen, von der Partei La France insoumise. Deren Chef, Jean-Luc Mélenchon, weigert sich seit Beginn des Kriegs, Hamas eine Terrororganisation und deren Angriff auf Israel "terroristisch" zu nennen.

Er selbst betrachtet seine Äußerungen nicht als antisemitisch

De Villepin wehrt sich gegen den Vorwurf des Antisemitismus. Auf dem Nachrichtensender LCI, der ihn zu den Reaktionen befragte, sagte er: "Alle Wege führen nach Rom, doch nicht alle Wege der Kritik führen zum Antisemitismus. Man kann den messianischen Zionismus eines Teils der israelischen Regierung kritisieren, ohne ein Antisemit zu sein. Man kann sich auch für Gerechtigkeit für das palästinensische Volk einsetzen, ohne ein Antisemit zu sein."

De Villepin steht plötzlich wieder mitten in der Öffentlichkeit, kontroverser denn je. In den sozialen Medien werden seine Aussagen rege geteilt und kommentiert. Bis vor Kurzem sollte er noch überall, wo er auftrat, aus der Vergangenheit erzählen - und immer von jenem ganz besonderen Moment in seiner Karriere am 14. Februar 2003 in New York: Damals hatte er als Außenminister der Welt und dem UN-Sicherheitsrat das Nein Frankreichs zum Krieg im Irak erklärt. Mit tiefer, salbungsvoller Stimme. Die Franzosen waren sehr stolz.