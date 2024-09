Osnabrücks neuer katholischer Bischof Dominicus Meier, 65, hat offiziell sein Amt angetreten. Beim Festgottesdienst am Sonntagnachmittag im Osnabrücker Dom rief er die Christen dazu auf, noch aufmerksamer zu sein für die wirklichen Anliegen ihrer Mitmenschen. Zu schnell gebe es derzeit Ab- und Ausgrenzung „durch nationalistisch gefärbte oder egoistische Stimmen“, so der neue Bischof. Nach der Wahl durch das Domkapitel hatte der Papst den bisherigen Paderborner Weihbischof und Benediktinermönch am 28. Mai zum Nachfolger von Franz-Josef Bode ernannt, der im März 2023 zurückgetreten war. In seiner Predigt sagte Meier weiter, Christen sollten nicht bei kritischem Hinterfragen oder gar endlosem Debattieren stehenbleiben, sondern ermutigend und helfend eingreifen. Wer wie Jesus anderen aufmerksam zuhöre, habe „Besseres zu tun, als ins allgemeine Jammern über die veränderten Zeiten einzustimmen und der vermeintlich besseren Vergangenheit nachzutrauern“.