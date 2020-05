Rückendeckung vom Chef: Dominic Cummings am Sonntagabend in der Downing Street.

Am Sonntagnachmittag war Dominic Cummings für mehrere Stunden in 10 Downing Street. Der wichtigste Berater des Premierministers hatte einiges zu erklären. Britischen Medienberichten zufolge soll er mehrfach gegen die Regierungsrichtlinien zum Coronavirus verstoßen haben. Ihm wird vorgeworfen, Ende März mit seiner an Covid-19 erkrankten Frau und seinem vierjährigen Sohn gut 420 Kilometer im Auto von London nach Nordengland gefahren zu sein. Dort leben seine Eltern und seine Schwester, die zugesagt haben soll, sich um Cummings' Kind zu kümmern, wenn er selbst sich auch mit dem Virus angesteckt haben sollte. Die Reise wäre allerdings nur aus unausweichlichen Gründen erlaubt gewesen - doch so klar war das im Fall von Cummings nicht.

Am Abend versuchte dann Johnson bei einer Pressekonferenz zu erklären, warum sein Helfer rechtskonform gehandelt habe. Nach einem ausführlichen Gespräch mit Cummings sei er zu dem Schluss gekommen, dass dieser "den Instinkten eines jeden Vaters gefolgt" sei, sagte Johnson. Cummings habe "in jeder Hinsicht verantwortlich, legal und mit Integrität" gehandelt, so der Regierungschef. Zuvor waren Rücktrittsforderungen laut geworden - nicht nur aus der Opposition, sondern auch von Abgeordneten aus Johnsons Konservativer Partei.

"Dominic Cummings muss gehen, bevor er Großbritannien, der Regierung, dem Premierminister, unseren Institutionen oder der Konservativen Partei noch mehr Schaden zufügt", teilte der Tory-Abgeordnete und Brexiteer Steve Baker mit. Sein Parteikollege Damian Collins erklärte, dass Cummings in der Vergangenheit immer wieder gezeigt habe, dass er glaube, Regeln würden für ihn nicht gelten - deshalb wäre die Regierung "ohne ihn besser dran". Auch Vertreter der Polizei und der Gesundheitsbehörden kritisierten das Verhalten von Johnsons Helfer.

Am Freitagabend hatten zunächst der Guardian und der Daily Mirror berichtet, dass Cummings sich Ende März ein erstes Mal über die Lockdown-Regeln hinweggesetzt haben soll. Er soll zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn im Auto von London nach Nordengland gefahren sein. Nach eigener Darstellung erkrankte er kurz nach seiner Ankunft in Durham. Gemäß den Richtlinien der Regierung waren zu diesem Zeitpunkt Reisen nur aus zwingenden Gründen erlaubt; Cummings' Frau hätte das Haus in London mit ihrer Infektion gar nicht verlassen dürfen. Trotzdem verteidigte die Regierung das Vorgehen Cummings' als gerechtfertigt. Es sei um das Wohl des Kindes gegangen.

Während seiner Selbstisolation wurde Dominic Cummings an diversen Orten gesichtet

In einer konzertierten Aktion sprangen fast alle Regierungsmitglieder Cummings via Twitter zur Seite. "Sich um sein Kind und seine Frau zu kümmern, ist kein Verbrechen", schrieb Kabinettsminister Michael Gove. Ähnlich äußerte sich Außenminister Dominic Raab und Schatzkanzler Rishi Sunak. Sie alle orientierten sich an den Vorgaben aus der Downing Street. Ein Regierungssprecher bezeichnete Cummings' Verhalten als rechtskonform.

Am Sonntag folgten dann weitere Vorwürfe. Nach Berichten des Sunday Mirror und des Observer soll Cummings während seiner Selbstisolation in Durham von Zeugen in der Nähe von Barnard Castle gesehen worden sein, wo sich sonst gerne Touristen tummeln. Eine Woche darauf sei er erneut in Durham aufgetaucht - nachdem er wenige Tage zuvor in London gewesen war. Cummings selbst bestätigte nur die erste Reise und erklärte, er habe "vernünftig und legal" gehandelt.

Johnson machte am Sonntag klar, dass er an seinem Berater festhalten will. Der Premier verdankt Cummings viel. Er gilt als Erfinder von Johnsons Wahlkampf-Slogan "Get Brexit Done" und war einer der Vordenker der Vote-Leave-Kampagne beim Brexit-Referendum. Als Berater des Premiers beschnitt er die Macht von Ministerien. In Westminster begegneten ihm viele mit einer Mischung aus Respekt und Angst.