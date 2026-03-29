(SZ) Wer sich an die alte Bundesrepublik erinnert, erinnert sich an den Fußballtrainer Helmut Schön, an die Bundestagspräsidentin Annemarie Renger, an den Glückspostboten Walter Spahrbier, an das Stil-Eis Grünofant. Alter bundesrepublikanischer Adel, zu dem ohne Zweifel auch jemand wie Otmar Emminger gehörte, in den Siebzigern Präsident der Deutschen Bundesbank und in der Finanzwelt als „Mister Deutschmark“ bekannt und verehrt. Als solchem widerfuhr ihm eine Ehre der besonderen Art: Ein Abdruck seiner Signatur prangte auf den Geldscheinen der damaligen Zeit. Die D-Mark, wertbeständiges Lieblingszahlmittel aller Bundesrepublikaner, war einer dieser viel besungenen Anker der Stabilität, veredelt mit den Signaturen von Mister Deutschmark und anderen Bundesbankchefs, die zwar da draußen kein Mensch kannte, deren Geld aber jeder gern in die Hand nahm, um sich davon etwas Schönes zu kaufen. Und dass das Autogramm der Bankmenschen auf den Noten stand und nicht das der Präsidenten und Kanzler, konnte auch als Hinweis darauf gelesen werden, dass das Finanzwesen den Leuten dienen soll, nicht den Märkten.

Dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump sind solche vertrauensbildenden Maßnahmen egal. Bild schrieb gerade: „Trump hat einen Hang dazu, seinen Namen u. a. mit Projekten und Gebäuden zu verbinden.“ Eine verniedlichende Umschreibung des Personenkults eines Narzissten. Alsbald sollen die ersten Dollarscheine mit Trumps wichtigtuerischer Signatur in Druck gehen, sie ersetzt die bisher dort sichtbare Unterschrift des obersten Kassenverwalters. Auch wenn Trumps Politik ja jetzt schon Spuren in den Geldbeuteln der Leute hinterlässt: Sein Allmachtsanspruch ist für bare Münze zu nehmen. Und er bliebe – auch nach einer womöglich doch irgendwann stattfindenden Präsidentenwahl – seinen Fans und Gegnern auf Barem noch eine Zeit lang erhalten.

Und den Geldscheinsammlern sowieso. Es gibt für sie ein eigenes Portal, die Website geldscheine-online.com vermeldete zuletzt: „Die Werte zu 20 und 500 Naira der Central Bank of Nigeria gibt es mit neuer Unterschrift von Priscilla Ekwueme Eleje als ‚Director of Currency and Branch Operations‘.“ Tatsächlich: eine Frau auf einem Geldschein. Da ist Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, nicht mehr so allein: Ihr Namenszug steht auf den aktuellen Euro-Banknoten, direkt unter der Europaflagge. Ob das etwas mit einem macht, wenn einem ständig Scheine mit dem eigenen Namen durch die Finger gleiten? Interessante Frage. Lagardes Vorvorvorgänger Wim Duisenberg, der die Ehre hatte, die allerersten Euro-Banknoten zu veredeln, ist mal gefragt worden, welche Spuren seines Lebens von ihm bleiben werden: „Die Leute werden meine Unterschrift auf ihren Geldscheinen bewundern können.“ Wenn das nur alles wäre, was Trump der Nachwelt hinterlässt.