War’s das jetzt, einfach so? Das „Department for Government Efficiency“, kurz DOGE, wurde in Washington offenbar nicht mehr für effizient genug gehalten, um seinen Weiterbetrieb rechtfertigen zu können. Das berichtet die Agentur Reuters mit Verweis auf eine Aussage von Scott Kupor, dem Direktor des Amtes für Personalverwaltung der US-Regierung. Auf DOGE angesprochen, sagte Kupor: „Das existiert nicht mehr.“
DOGE „existiert nicht mehr"
Es hatte sich schon beim Ausstieg von Elon Musk angedeutet: Über den erstaunlich leisen Abgang einer Behörde für mehr Effizienz, die Washington offenbar nicht mehr für effizient genug hält.
Von Boris Herrmann, New York
