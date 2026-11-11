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Hybride Angriffe„Der Krieger von heute trägt keine Uniform mehr“

Lesezeit: 3 Min.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (re.) und BKA-Präsident Holger Münch fürchten eine weitere Zunahme der Angriffe über Strom- und Datennetze.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (re.) und BKA-Präsident Holger Münch fürchten eine weitere Zunahme der Angriffe über Strom- und Datennetze.
Sebastian Gollnow/dpa

Innenminister Dobrindt warnt vor immer härteren Cyberattacken. Das BKA befürchtet eine Überforderung der Sicherheitsbehörden durch künstliche Intelligenz. Supercomputer könnten die Lage noch verschärfen.

Von Markus Balser, Berlin

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Wie gut geschützt das Land vor Cyberangriffen ist? Die vergangenen Wochen ließen tief blicken. Dass sich Kühlanlagen in Supermärkten oder wie in Frankreich die von Blutbanken plötzlich erhitzen, obwohl die Temperaturanzeige Normalbetrieb vorgaukelt, hätten selbst Experten lange als ziemlich wildes Thriller-Drehbuch abgetan. Der Angriff auf die Steuerungssysteme von Mitte Oktober aber zeigt, was längst möglich ist. Betroffen waren mehr als 1000 Ziele in mindestens neun europäischen Ländern, inklusive Deutschland. Nach Angaben der französischen Regierung handelte es sich um einen Sabotageangriff aus Iran.

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