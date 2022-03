In Großbritannien gelandet

Dissidenten in Iran

Nach Jahren in iranischer Haft sind zwei britisch-iranische Doppelstaatler nach Großbritannien zurückgekehrt. Nazanin Zaghari-Ratcliffe und Anoosheh Ashoori landeten in der Nacht zum Donnerstag auf einem Luftwaffenstützpunkt bei Oxford. Zaghari-Ratcliffe hatte Iran nach knapp sechs Jahren Gefängnis und Hausarrest verlassen dürfen, Ashoori nach knapp fünf Jahren. Zuvor hatte Großbritannien angekündigt, alte Schulden in Höhe von umgerechnet 476 Millionen Euro aus der Zeit vor der Islamischen Revolution 1979 zu begleichen. Die frühere Projektmanagerin der Thomson Reuters Stiftung war 2016 nach einem Besuch bei ihren Eltern unter Spionagevorwürfen verhaftet worden.