21. Januar 2019, 18:36 Uhr Diskussionspapier SPD will Leistungen Ostdeutscher würdigen

Führende Sozialdemokraten fordern mehr gesamtdeutschen Dialog.



Von Cornelius Pollmer , Ulrike Nimz , Berlin

30 Jahre nach der friedlichen Revolution und der deutschen Einheit fordern führende Sozialdemokraten einen gesamtdeutschen Dialog über die Bedeutung beider Ereignisse und mehr Anerkennung für die Leistung der Ostdeutschen. "Vor allem Rechtspopulisten nutzen und schüren das Gefühl des Zukurzgekommenseins", heißt es in einem am Wochenende veröffentlichten Diskussionspapier. Diese "stellen ihren Kampf gegen die demokratische Ordnung der Bundesrepublik dem Widerstand gegen die SED-Diktatur gleich", kritisieren die knapp 30 Unterzeichner, zu denen die ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder, Iris Gleicke, und Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse gehören.

Hanka Kliese, Erstunterzeichnerin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im sächsischen Landtag, hält den Vorstoß, die Aufarbeitung in den Westen des Landes auszuweiten, für lohnenswert. "Da gibt es großen Bedarf, auch in der SPD", sagte sie. Politisch lasse sich derlei nicht verordnen, man könne in der Bildung Impulse setzen, "zum Beispiel bei Schülerfahrten. Warum ist fast jede Klasse mal in Paris oder London gewesen, aber innerdeutsch finden solche Fahrten vergleichsweise selten statt?" Der Bedarf an Aufarbeitung sei hoch, so Kliese. Das zeige das ungebrochene Interesse an Stasi-Unterlagen. "Viele Familien haben Zeit gebraucht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und tun es jetzt."

Wolfgang Tiefensee, Vorsitzender der SPD Thüringen, sagte, man müsse die Grautöne der Nachwendezeit herausarbeiten, statt nur in Schwarz oder Weiß zu unterscheiden. Katja Pähle, Mitglied des SPD-Parteivorstandes und Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, nennt die Stoßrichtung des Papiers "notwendig und richtig". Die Wertschätzung der ostdeutschen Lebensleistung hänge jedoch nicht allein von Erinnerungskultur und Geschichtspolitik ab, sondern von "praktischen Alltagsfragen" nach der Einführung einer Grundrente und der Bekämpfung von Lohngefälle und Niedriglohnstrukturen im Osten. Die Partei werde auch daran gemessen, auf diesen Feldern Lösungen durchzusetzen.,