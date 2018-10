4. Oktober 2018, 18:54 Uhr Diskussionskultur Bitte mehr Leidenschaft

Frank-Walter Steinmeier wirbt dafür, mit "demokratischem Patriotismus" gegen Risse und Ressentiments in Politik und Gesellschaft anzutreten. Es sei keiner Generation objektiv besser gegangen als der heutigen, sagte der Bundespräsident in Berlin.

Von Nico Fried , Berlin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen "kommunikativen Klimawandel in unserer Gesellschaft" beklagt, der nicht ohne Auswirkung auf die politische Willensbildung bleibe. Digitale und vernetzte Medien senkten die Hemmschwelle für von Hass getriebene Äußerungen, sagte Steinmeier aus Anlass einer Diskussionsrunde in seinem Amtssitz, dem Berliner Schloss Bellevue. Menschen kapselten sich in ihren persönlichen Bezugsgruppen ab, bestätigten sich in ihren gefühlten Wahrheiten und entwickelten so geschlossene Weltbilder. Für Steinmeier liegt darin eine Gefahr für die Demokratie: "Ich glaube, das trägt mit dazu bei, dass manche Gruppen sich in der Öffentlichkeit gar nicht mehr verständigen können, auch nicht wollen." Die Stärke der Demokratie, den Ausgleich von Interessen zu organisieren, wandle sich so zu einer Schwäche, weil "der Kompromiss als Zeichen von Unfähigkeit und Ohnmacht diskreditiert wird", sagte der Bundespräsident.

Steinmeier hatte am Donnerstag zum fünften "Forum Bellevue" eingeladen. In dieser Gesprächsreihe diskutiert er mit Vertretern der Zivilgesellschaft über Probleme und Möglichkeiten der Demokratie. Die Veranstaltung stand diesmal unter dem Titel: "Risse und Ressentiments - Über die Fragmentierung und Emotionalisierung von Politik und Gesellschaft". Man beobachte, so Steinmeier in seinem Eingangsvortrag, "wie politische Lager sich voreinander verschanzen, wie die Sprache zunehmend roher und rücksichtsloser wird, wie Menschen mit unterschiedlicher Meinung kaum mehr ins Gespräch kommen". Auf "inszenierte Tabubrüche von Populisten" folge oft die moralische Zurechtweisung. Beides trage aber zu weiterer Polarisierung bei.

Diese Polarisierung äußere sich unter anderem in einem "diffusen Hass auf das sogenannte Establishment", sagte Steinmeier, "aber auch auf Minderheiten und Andersdenkende". Er riet dazu, diesen Hass nicht nur zu beklagen, sondern dessen Ursachen auszuleuchten und zu ergründen. Steinmeier warnte auch davor, die Gefährdung des politischen Systems zu übertreiben. "Unsere Demokratie steht nicht kurz vor dem Schmelzpunkt. Das Problem ist eher, dass sie von zu vielen für selbstverständlich und für ewig garantiert gehalten wird." Es gebe derzeit zugleich in der Bevölkerung eine hohe Zufriedenheit, "aber auch die Angst, dass in Zukunft alles den Bach runtergeht". Dabei sei es keiner Generation in Deutschland objektiv besser gegangen: "Wir leben in Frieden, unsere Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit geht zurück, Jugendliche werden von Betrieben dringend gesucht. Und auch unser Rechtsstaat funktioniert, allen Anfeindungen zum Trotz", sagte Steinmeier. Die Demokratie sei eine "einzigartige historische Errungenschaft, für die wir mit eigener republikanischer Leidenschaft eintreten dürfen". Er wünsche sich "mehr demokratischen Patriotismus in diesen Zeiten".