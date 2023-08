In der Diskussion über eine Ehrung zur 60-jährigen SPD-Mitgliedschaft hat Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder die Partei als Garant für Frieden gewürdigt. Sein Verhältnis zur SPD sei "prinzipieller Natur" und unabhängig von der jeweiligen Führung, sagte Schröder der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. "Die Partei ist für mich die einzige politische Institution, die seit mehr als 150 Jahren Garant für Frieden und soziale Gerechtigkeit war und für mich immer noch bleibt." Debatten "in dem einen oder anderen Ortsverein" wolle er nicht kommentieren. Schröder war 1963 in die SPD eingetreten und ist Mitglied im Ortsverein Hannover Oststadt-Zoo. Der Ortsverein prüft derzeit die übliche Ehrung zur 60-jährigen Mitgliedschaft.