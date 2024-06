Diskriminierung, Beschimpfungen, gewalttätige Übergriffe: 1233 Vorfälle und Straftaten gegen Sinti und Roma hat die Antiziganismusmeldestelle Mia im vergangenen Jahr erfasst – fast doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Die Meldestelle erklärt den starken Anstieg in ihrem Jahresbericht 2023 zwar auch damit, dass Vorfälle häufiger angezeigt werden. Der Zentralrat der Sinti und Roma sieht jedoch eine dramatische Entwicklung. „Das bereitet uns große Sorge vor dem Hintergrund der Geschichte“, sagte dessen Vorsitzender Romani Rose am Montag mit Blick auf die Ermordung von 500 000 Sinti und Roma während der NS-Zeit. Mia erfasste zehn Fälle „extremer Gewalt“. Hinzu kamen 40 Angriffe, 46 Bedrohungen und 27 Sachbeschädigungen.