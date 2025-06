Der bisherige deutsche Botschafter in Äthiopien, Jens Hanefeld, wird neuer deutscher Botschafter in den USA. Hanefeld löst in Washington nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Regierungskreisen Andreas Michaelis ab, der regulär in Pension geht. Die Personalie gehört demnach zu einem Tableau, das Außenminister Johann Wadephul (CDU) zum einheitlichen Versetzungstermin des Auswärtigen Amts im Sommer vorbereitet und in Regierung und Koalition abgestimmt hat. Hanefeld war bereits zwei Mal im Laufe seiner Diplomatenkarriere an der deutschen Botschaft in Washington stationiert: von 1997 bis 2000 und von 2009 bis 2014 als Gesandter und stellvertretender Botschafter. Von 2014 bis 2024 hatte er eine Sonderbeurlaubung zur Volkswagen AG und war dort Leiter der Bereiche Internationale und Europäische Politik sowie Handelspolitik. Diese Position dürfte vor dem Hintergrund des Streits um Autozölle mit den USA eine nicht unerhebliche Qualifikation sein. Bruno Kahl, der seit 2016 Präsident des Bundesnachrichtendienstes ist, wird nach diesen Informationen neuer deutscher Vertreter beim Heiligen Stuhl in Rom. Neuer Nato-Botschafter wird Detlef Wächter, bisher Botschafter in Oslo. Das von Wadephul vorbereitete Botschaftertableau soll an diesem Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Ricklef Beutin, bisher Leiter der Zentralabteilung im Auswärtigen Amt, wird neuer Ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen (UN) in New York.