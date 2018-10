23. Oktober 2018, 18:50 Uhr Diplomatische Gesten Bemühte Freundschaft

Bundespräsident Steinmeier trifft seinen polnischen Kollegen Duda. Sie sind sich einig, dass man sich nicht einig ist - über eine Pipeline und die Justiz.

Von Daniel Brössler , Berlin

Es wird gleich noch sehr viel mehr gesagt werden, aber in diesem einen Satz, den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fast an den Anfang seiner Pressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda stellt, steckt eigentlich schon alles drin: "Angesichts der wechselvollen deutsch-polnischen Geschichte freue ich mich besonders, dass Deutsche und Polen heute ein so enges Verhältnis pflegen, das auch Meinungsverschiedenheiten aushält." Das ist die Schutzklausel, die den Verdacht verscheuchen soll, dass die Liste der Meinungsverschiedenheiten mittlerweile zu lang ist, als dass noch von Freundschaft die Rede sein kann. Und die soll trotz allem gefeiert werden beim vierten Besuch Dudas in Berlin. Steinmeier hat geladen, um den 100. Jahrestag der Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit zu würdigen. "Uns verbindet viel mehr als uns trennt", betont er. Duda weiß die Geste zu schätzen. "Ich freue mich, dass sich die Zusammenarbeit unserer beider Länder vertieft, vor allem die wirtschaftliche", sagt er.

Doch auch der Pole kommt sehr schnell und außerordentlich ausführlich auf "gewisse Meinungsverschiedenheiten" zu sprechen. "Wir sind entschieden der Meinung, dass eine Investition wie die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht verwirklicht werden sollte", wiederholt Duda die polnische Position. Die Röhre aus Russland nach Deutschland führe "zur Dominanz eines einzigen Lieferanten" und schade den Ländern Mitteleuropas. "Wir bleiben dabei, dass dies ein absolut politisches sowie strategisches Projekt ist und kein wirtschaftliches", sagt Duda, womit er unmissverständlich der Argumentation der Bundesregierung widerspricht. Und dann kommt der zentrale Vorwurf: "Wir sehen hier nicht die Solidarität, die wir für nötig halten."

Hinter der Fassade bemühter Freundschaft entfaltet sich da recht unverblümt der deutsch-polnische Krach darum, wer es an Solidarität und europäischem Geist fehlen lässt. Polens rechtsnationale Pis-Regierung steht an der Spitze jener, die jegliche Verteilung von Flüchtlingen in der EU ablehnen. Duda erinnert an der Seite Steinmeiers nur zu gerne daran, dass sich in der EU die Haltung der Visegrád-Staaten durchgesetzt habe und verstanden worden sei, dass es um Grenzschutz und Hilfe vor Ort gehen müsse.

Der Bundespräsident wiederum erspart Duda nicht den Hinweis auf den Streit über die Justizreform und auf die jüngste Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH), die Zwangspensionierung von Richtern am Obersten Gericht auszusetzen. Es gehe nicht allein um "eine deutsche Sorge, es ist eine gemeinsame europäische Sorge", sagt Steinmeier. Er hoffe, "dass die polnische Regierung damit einen Umgang findet, der die europäische Rechtssprechung respektiert". Noch deutlicher war am Morgen Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) beim Deutsch-Polnischen Forum geworden. Es gehe um das, "was die EU im Innersten zusammenhält: um unsere gemeinsamen Grundwerte, um Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung".

Er habe Präsident Duda versichert, dass Deutschland und die gesamte EU ein "starkes, demokratisches, pro-europäisches Polen" dringend bräuchten, um die derzeitige Krise zu überwinden, sagt Steinmeier. Die Sorge vor Polens Abkehr von der EU versucht Duda dann auf seine Weise zu zerstreuen. "Die Polen sind entschiedene Anhänger der Europäischen Union. Es gibt in Polen keine einzige Partei, die gegen die Europäische Union wäre und die man als euroskeptisch bezeichnen könnte", versichert der polnische Präsident. Was es gebe, sei eine Diskussion über Gestalt und Prinzipien der EU. Er selbst sei Anhänger einer "Union der Nationalstaaten, die ihre Souveränität wahren und partnerschaftlich miteinander umgehen".