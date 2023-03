Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping plant, nächste Woche nach Moskau zu reisen und den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Das sagten mit dem Vorhaben vertraute Personen, die wegen des sensiblen Themas namentlich nicht genannt werden wollten. Vom chinesischen Außenministerium gab es zunächst keine Stellungnahme, das Außenministerium in Moskau lehnte einen Kommentar ab. Einen Besuch Xis in Moskau hatte Putin bereits im Februar angekündigt. Laut dem Wall Street Journal will Xi nach dem Besuch in Moskau mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij per Videotelefonat sprechen.