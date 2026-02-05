Die USA und Russland haben die Wiederaufnahme ihres seit 2021 unterbrochenen Dialogs hochrangiger Militärs vereinbart. Das teilte das Kommando der US-Streitkräfte in Europa nach Verhandlungen zwischen Russen und Amerikanern in Abu Dhabi mit. Die Gespräche waren im Herbst 2021 wegen massiver Spannungen zwischen Washington und Moskau auf Eis gelegt worden. Die USA sehen die Wiederaufnahme der Gespräche als „wichtigen Faktor für globale Stabilität und Frieden“ und versprechen sich „die Möglichkeit für mehr Transparenz und Deeskalation“. Aus Russland gab es zunächst keine offiziellen Angaben zu der Vereinbarung, die der Mitteilung zufolge bei den Verhandlungen über eine Beendigung des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine getroffen wurde. Demnach traf in Abu Dhabi General Alexus G. Grynkewich, Kommandeur des US-Europakommandos, mit hochrangigen russischen und ukrainischen Militärs zusammen.