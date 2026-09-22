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Vereinte NationenGaza, Gaza und nochmal Gaza

Lesezeit: 4 Min.

Frankreichs Präsident Emanuel Macron bekräftigte vor den UN sein Plädoyer für einen palästinensischen Staat.
Frankreichs Präsident Emanuel Macron bekräftigte vor den UN sein Plädoyer für einen palästinensischen Staat.
Mike Segar/REUTERS

Am ersten Tag der UN-Generaldebatte steckt in vielen Reden Kritik an Israel und ein Appell für einen palästinensischen Staat. Deutschland steht dabei zunehmend im Abseits.

Von Sina-Maria Schweikle, New York City

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Der erste Applaus in der UN-Generaldebatte gilt den Palästinensern. „Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Zweistaatenlösung vor unseren Augen auflöst“, sagt der UN-Generalsekretär António Guterres in seiner Eröffnungsrede. Ein Großteil des Saals applaudiert, die deutsche Delegation unter Außenminister Johann Wadephul (CDU) nicht.

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