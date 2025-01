Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der internationalen Staatengemeinschaft Kontinuität in der deutschen Außenpolitik zugesagt – unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl. „So sehr wir alle die Ergebnisse mit Spannung erwarten, eines wird beruhigend überraschungsfrei bleiben: Das ist unser außenpolitischer Kompass“, sagte Steinmeier beim Neujahrsempfang für das Diplomatische Korps im Schloss Bellevue: Als „Pfeiler unserer Außenpolitik“ nannte Steinmeier das Bekenntnis zu Europa, die transatlantische Partnerschaft mit den USA, das Engagement in den Vereinten Nationen und die Verantwortung für Israel. „Deutschland ist ein gut vernetztes, ein weltoffenes Land. Davon leben wir. Und das soll so bleiben, natürlich auch nach der Wahl“, versicherte er.