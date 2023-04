Neuer Botschafter Deutschlands in Polen soll nach Informationen der Süddeutschen Zeitung Viktor Elbling werden. Er vertritt die Bundesregierung seit 2018 in gleicher Funktion in Rom und war zuvor Botschafter in Mexiko. Die Neubesetzung wird erforderlich, weil Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den amtierenden Botschafter Thomas Bagger aus Warschau in die Zentrale des Auswärtigen Amtes zurückholt und ihn dort zum Staatssekretär macht. Elbling, der jüngst 64 Jahre alt geworden ist, trat nach dem zweiten juristischen Staatsexamen 1988 in den Vorbereitungsdienst für den höheren Auswärtigen Dienst ein. Polen muss der Entsendung noch zustimmen.