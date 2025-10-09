Zum Hauptinhalt springen

DiplomatieIndische Regierung empfängt Taliban-Minister

Afghanistans Taliban-Regierung strebt engere Beziehungen zu Indien an. Außenminister Amir Chan Muttaki traf dazu am Donnerstag in Delhi ein. Es ist der erste Besuch eines führenden Vertreters der Taliban seit deren Rückkehr an die Macht in Afghanistan 2021. Während seines Besuchs soll Muttaki seinen indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar und andere Regierungsvertreter treffen, um politische, wirtschaftliche und Handelsthemen zu erörtern. Ein indischer Regierungssprecher sagte,   man freue sich auf Gespräche über bilaterale Beziehungen und regionale Themen.

