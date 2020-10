Von Daniel Brössler, Berlin

Vertreter der armenischen Gemeinde in Deutschland haben die Bundesregierung aufgerufen, sich stärker in die Bemühungen um einen Frieden in Bergkarabach einzubringen. Der Bundesregierung fehle es an Entschlossenheit, kritisierte der Zentralrat der Armenier in Deutschland am Dienstag in Berlin. Bisher würden in dem Konflikt weder Aserbaidschan noch die Türkei in die Schranken gewiesen. "Deutschland könnte ein guter Friedenstifter sein, wenn es sich in diese Rolle begeben würde", sagte Ilias Uyar von der Diözese der Armenischen Kirche in Deutschland. "Mit Appellen schützt man keine Menschenleben", kritisierte er. Uyar verwies auf die EU-Ratspräsidentschaft, die Deutschland in diesem Halbjahr innehat, sowie auf die noch bis Jahresende laufende Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat. "Die Armenier sind in ihrer Existenz bedroht", warnte Uyar.

Um die Region Bergkarabach toben seit dem 27. September schwere Kämpfe zwischen den Kaukasus-Republiken Armenien und Aserbaidschan. Militärisch unterstützt wird Aserbaidschan massiv von der Türkei. Damit ist ein Krieg wieder voll entbrannt, der zwischen 1991 und 1994 etwa 30 000 Menschenleben gekostet hatte. Die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region hatte bis zum Zerfall der Sowjetunion zu Aserbaidschan gehört, sich dann aber von der muslimisch geprägten Republik losgesagt. Völkerrechtlich gilt sie als Teil Aserbaidschans. Von Russland in den vergangenen Wochen vermittelte Waffenruhen haben sich als brüchig erwiesen.

Sowohl der Politik als auch deutschen Medien warfen die Vertreter der armenischen Verbände vor, Aserbaidschan und die Türkei nicht als Verantwortliche zu benennen. "Die Unterschiede zwischen Angegriffenen und Angreifern verschwimmen", sagte Antranig Aznavour vom Zentralrat der Armenier. Er verwies auf das "kollektive Trauma" des vom Osmanischen Reich 1915 begangenen Völkermordes, das auch bei den Armeniern in Deutschland noch sehr präsent sei. "Europa und die Weltgemeinschaft schauen wieder tatenlos zu wie vor 105 Jahren", sagte er. Von Deutschland verlangte er Initiativen für Wirtschaftssanktionen und Waffenembargos.

Bislang sei es bei verbalen Appellen geblieben, kritisierte auch der armenische Botschafter in Deutschland, Ashot Smbatyan. "Es müssen konkrete Schritte unternommen werden", forderte er. Deutschland hat sowohl Aserbaidschan als auch Armenien wiederholt aufgerufen, den Konflikt friedlich beizulegen und sich an die vereinbarte Waffenruhe zu halten. Beide Länder müssten die Bedingungen für humanitäre Hilfe schaffen, hieß es in einer Erklärung des Auswärtigen Amtes am Wochenende.

Ein Besuch von vier AfD-Abgeordneten aus dem Bundestag und dem brandenburgischen Landtag in Bergkarabach, der auf scharfen Protest Aserbaidschans gestoßen war, sei in keiner Weise "organisatorisch" von der Botschaft betreut worden, sagte Smbatyan. Die Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré und Stefan Keuter sowie die brandenburgischen Abgeordneten Andreas Galau und Andreas Kalbitz hätten das von "Armenien okkupierte" Kriegsgebiet illegal besucht, hatte das Außenministerium in Baku mitgeteilt.