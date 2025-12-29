Der Naturschutzbund Nabu zeichnet in diesem Jahr die Haltung der Unions-Landesagrarminister zur Wiederherstellung zerstörter Ökosysteme mit dem „Dinosaurier des Jahres 2025“ aus. Als einen Grund nennt die Organisation eine Initiative von CDU- und CSU-Ministern, ein EU-weites Gesetz zur Wiederherstellung von Naturräumen wieder aufzuheben. In einer Mitteilung warf der Nabu den Ressortchefs die Verbreitung irreführender Behauptungen und eine Verweigerungshaltung gegenüber dringend benötigten Änderungen in der Land- und Forstwirtschaft vor. Der Negativpreis geht stellvertretend an Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk (CDU) als derzeitigen Vorsitzenden der Agrarministerkonferenz. Mit dem „Dinosaurier des Jahres“ zeichnet der Nabu seit 1993 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus, die sich aus Sicht der Organisation durch besonders rückschrittliches Engagement gegen Natur- und Umweltschutz hervorgetan haben.