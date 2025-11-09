Exil oder Gefängnis, vor dieser Wahl stehen inzwischen viele Journalisten in Mittelamerika. Beim Journalistenforum Forocap in Guatemala wird deshalb diskutiert, wie kritische Berichterstattung trotzdem funktionieren kann. Das Treffen gilt auch als wichtiger Seismograf für die politische Lage in der Region.

Exil – das sei „dieses Monster im Rücken“, sagt Jody García. Es würde sie immer verfolgen, aber noch habe es nicht zugepackt. Jody García ist 34, sie arbeitet als Journalistin in Guatemala-Stadt, Plaza Pública heißt die Onlinezeitung. Als sie vor 14 Jahren begonnen hat zu schreiben, habe sie nicht geahnt, wie schlecht es einmal um ihren Beruf stehen würde. „Wie viel Angst man haben muss.“