15. November 2018, 18:43 Uhr Digitalstrategie Geld ist nicht genug

Die Bundesregierung beschließt, drei Millionen Euro in Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz zu stecken. Doch um den Anschluss zur Weltspitze nicht zu verlieren, hält Kanzlerin Angela Merkel noch anderes für nötig.

Von Markus Balser , Berlin

"Encourage wild ideas" - wilde Ideen ermutigen - eigentlich prangt diese Maxime des Hasso-Plattner-Instituts in Leuchtschrift neben dessen Eingang. Doch als Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Minister am Donnerstag zum entscheidenden zweiten Tag der Kabinettsklausur in die digitale Denkfabrik kamen, war der Schriftzug ausgeschaltet. Zum Thema des Morgens passte das ganz gut. Es ging schließlich um die Frage, wie die Politik gerade verhindern kann, dass es im Netz zu wild zugeht. Und wie sie Risiken für die Cybersicherheit von Politik und Bürgern reduzieren kann.

Öffentlich diskutiert wurde das außerhalb der geschlossenen Türen am Donnerstag nicht mehr. Als die Kanzlerin nach der Klausur mit Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) die neue Digitalstrategie der Regierung vorstellte, ging es vor allem um ein Signal des Aufbruchs. Das Kabinett hatte wie erwartet mehr Geld und Förderinstrumente für Künstliche Intelligenz beschlossen. Sie gilt als Schlüsseltechnik etwa beim autonomen Fahren, in der Krebsdiagnostik oder bei künftigen Produktionsprozessen in der Industrie. Drei Milliarden Euro stelle die Regierung für die Technologie bis 2025 zur Verfügung, sagte Merkel.

Die Bundesregierung will drei Milliarden Euro in Künstliche Intelligenz stecken

Noch am Vortag hatte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei der Klausur auch klargemacht, dass er mit radikalen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt durch die rasante Digitalisierung rechnet. Experten erwarteten, dass durch den technologischen Wandel bis 2025 rund 1,6 Millionen Arbeitsplätze wegfielen und 2,3 Millionen neue Jobs entstünden. Von drohenden Jobverlusten wollte Merkel nicht sprechen. "Bei kluger Kombination haben wir alle Chancen, diesen digitalen Wandel gut zu bewältigen", sagte sie.

Doch bei der Klausur war auch Thema, dass Deutschland in vielem hinterherhinkt. Bei schnellen Internetanschlüssen steht Deutschland international schlecht da. Heftiger Streit entbrannte ausgerechnet am Donnerstag in der Koalition um die Einführung der nächsten Mobilfunkgeneration. Eine flächendeckende Internetversorgung könne auch 5G nicht leisten, sagte Merkel am Donnerstag und wies den Koalitionspartner in die Schranken. Denn die SPD-Spitze fordert genau dies. "Dass der Kanzleramtschef sich damit zufrieden gibt, die 5G-Versorgung nur in großen Städten zu garantieren, ist eine politische Bankrotterklärung", kritisierte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mit Blick auf Kanzleramtschef Helge Braun. Das Kanzleramt nehme in Kauf, dass ländliche Regionen abgehängt werden. Experten zufolge könnte ein Fünftel des Landes beim schnellen Standard leer ausgehen. Auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) sollen sich wegen Bedenken an Braun gewandt haben. Es müsse nun um mehr gehen als Geld und Förderprogramme, räumte auch Merkel ein.

Um was genau, blieb jedoch erst mal offen. Das Kabinett beschloss zwar eine Umsetzungsstrategie für mehr Digitalisierung. Es geht um Projekte aus allen Ressorts, darunter die Förderung von Computerspielen, die Digitalisierung von Museen oder bessere Anschlüsse für Schulen. Das meiste ist nicht neu, aber eben noch nicht umgesetzt. Und so räumte Merkel ein: "Deutschland ist nicht Weltspitze, in einzelnen Bereichen vielleicht, aber längst nicht in allen."