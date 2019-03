11. März 2019, 18:49 Uhr Digitalsteuer Autos fahren mit Daten

Der Vorstoß ist richtig, darf aber nicht die Digitalbranche treffen.

Von Bastian Brinkmann

Natürlich ist es unverschämt, dass amerikanische IT-Konzerne wie Google so wenig Steuern in Europa zahlen. Und dass ausgerecht Steueroasen in der EU wie Irland, Luxemburg oder die Niederlande ihnen dabei helfen. Daher ist es ein sinnvoller Vorstoß, dass die Bundesregierung die einflussreiche EU-Ratspräsidentschaft nutzen will, das Steuersystem an das 21. Jahrhundert anzupassen.

Die Firmen aus dem Silicon Valley brauchen keine Fabriken, sondern nur ein paar Büros für ihre Programmiererinnen und Programmierer. Doch das jetzige Steuersystem schaut vor allem auf die Betriebsstätte; eine Softwarefirma kann diese mit zwei, drei Klicks verlegen. So weit die Theorie. Allerdings funktioniert beispielsweise Google nur deshalb so gut, weil viele deutsche Nutzer jeden Tag dort etwas suchen - das ist die Verbindung zum Standort Deutschland. Hier muss die Steuergesetzgebung ansetzen.

Das Ergebnis des deutschen Vorstoßes darf aber kein Lex "Silicon Valley" sein, das allgemein auf Daten zielt. Das selbstfahrende Auto, das - hoffentlich für die deutsche Volkswirtschaft - hierzulande gebaut werden wird, wird auch ständig online sein und jede Menge Daten sammeln. Die Digitalbranche darf nicht härter besteuert werden als andere Wirtschaftszweige - denn künftig sind alle Branchen digital.