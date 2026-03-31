Am 18. Dezember vergangenen Jahres konnte Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) die Nachricht verkünden, auf die viele Schulen im Land gewartet hatten: Der Digitalpakt 2.0 komme. Darauf hatten sich Bund und Länder bei der Bildungsministerkonferenz (BMK) nach intensiven – man könnte sagen „zähen“ – Verhandlungen geeinigt. „Wir schaffen die Grundlage für eine moderne Bildungslandschaft, damit alle Schulen die notwendige Ausstattung erhalten, um in der digitalen Welt zu bestehen“, so Prien.