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Digitalisierung an SchulenLehrkräfte müssen als „technischer Notdienst“ einspringen

Lesezeit: 3 Min.

Schüler sollen lernen, sichere Wege durch die digitale Welt zu finden, wie hier an der Bischof-Ulrich-Realschule in Augsburg. Doch nicht überall klappt das gleich gut.
Schüler sollen lernen, sichere Wege durch die digitale Welt zu finden, wie hier an der Bischof-Ulrich-Realschule in Augsburg. Doch nicht überall klappt das gleich gut. Matthias Balk/DPA

Bund und Länder fördern den Umgang mit künstlicher Intelligenz und digitalen Medien an Schulen. Doch Umfragen unter Lehrern und Schulleitungen offenbaren gravierende Probleme.

Von Vinzent-Vitus Leitgeb

Am 18. Dezember vergangenen Jahres konnte Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) die Nachricht verkünden, auf die viele Schulen im Land gewartet hatten: Der Digitalpakt 2.0 komme. Darauf hatten sich Bund und Länder bei der Bildungsministerkonferenz (BMK) nach intensiven – man könnte sagen „zähen“ – Verhandlungen geeinigt. „Wir schaffen die Grundlage für eine moderne Bildungslandschaft, damit alle Schulen die notwendige Ausstattung erhalten, um in der digitalen Welt zu bestehen“, so Prien.

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Schulen sollen künftig gezielt und mehr Daten nutzen, um Kinder zu fördern – unter anderem aus Leistungstests. Diese Strategie wollen Bund und Länder verfolgen. Experten fehlt bislang ein einheitliches Konzept.

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