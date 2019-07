19. Juli 2019, 11:19 Uhr Digitalisierung in der Medizin Rezepte gegen den Ärztemangel

Die ärztliche Versorgung auf dem Land ist ein Problem. Wissenschaftler in Amberg und Weiden suchen nach Lösungen. Neue Technologien allein reichen nicht.

Von Claudia Henzler

Die Bedrohung ist fünfstellig: Laut einer Studie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung werden bis 2020 etwa 50 000 niedergelassene Ärzte in den Ruhestand gehen und viele Gemeinden auf dem Land ohne eigenen Hausarzt zurücklassen. Und auch für die kleinen Krankenhäuser wird es schwer, sich trotz steigender Anforderungen und Konkurrenz um Fachkräfte zu behaupten. Wird der Arztbesuch für die schwindende, aber immer älter werdende Landbevölkerung zum Luxus? Werden Menschen auf dem Land bald nur noch nach einer Ferndiagnose über den Bildschirm behandelt?

Auf diese Fragen wollen Ärzte, Politiker, Unternehmer und Wissenschaftler in der nördlichen Oberpfalz gemeinsam Antworten finden. Sie suchen nach Lösungen, wie sie die medizinische Versorgung der Landbewohner auch in Zukunft sicherstellen können. Als Verstärker wirkt dabei das neue Kompetenzzentrum "Gesundheit im ländlichen Raum" an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (OTH). Das Zentrum ist an der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen angesiedelt, soll Ideen aus der Region bündeln und zum anderen Input aus der Hochschule selbst beisteuern. Die OTH beschäftigt sich an ihrem noch relativ jungen, vom Freistaat Bayern finanzierten Campus für Gesundheits- und Medizintechnik in Weiden vor allem mit den technischen und wirtschaftlichen Aspekten des Gesundheitswesens und betreibt unter anderem einen vom Bund geförderten Forschungs-OP, in dem sie neue Technologien testet.

Videosprechstunden und der per Bildschirm zugeschaltete Notarzt werden es allein nicht richten

Technik und Management spielen schon jetzt eine immer größere Rolle in der medizinischen Versorgung. Die Hochschule hat darauf mit dem neuen Bachelorstudiengang "Digital Healthcare Management" reagiert. Langfristig können die dort ausgebildeten Absolventen Ärzte entlasten und dadurch Kapazitäten für die Patientenversorgung freimachen.

Die Aufgaben des Kompetenzzentrums sind auch Thema beim diesjährigen Wissenschaftstag der Metropolregion in Weiden. "Wir wollen alle Spieler zusammenzubringen und die strategischen Themen in der Region zu identifizieren", sagt Clemens Bulitta, Dekan der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen und Leiter des Instituts für Medizintechnik an der OTH. Das klingt noch recht abstrakt, bald könnten daraus jedoch konkrete Projekte entstehen. Videosprechstunden und der per Bildschirm zugeschaltete Notarzt aus der Leitstelle seien Ansätze, über die man nachdenken werde, sagt Bulitta. Aus seiner Sicht geht es aber auch um die Überprüfung von Strukturen: Müssen ältere und chronisch kranke Menschen wirklich für jedes Rezept zum Arzt? Wie könnten all die Materialien, die für die häusliche Pflege benötigt werden, zum Patienten gebracht werden, ohne dass dieser sich selbst darum kümmern muss? "Wir müssen die ganze umliegende Logistik verbessern", sagt Bulitta.

Was die Digitalisierung angeht, sieht Harald Hollnberger noch viel Luft nach oben, ohne das auf die Telemedizin zu beschränken. Im Arzt-Patienten-Verhältnis werden Videokonferenzen aus seiner Erfahrung noch so gut wie gar nicht genutzt, anders als bei Konsultationen von Kollegen. Hollnberger ist ärztlicher Direktor am städtischen Klinikum St. Marien in Amberg, das Patienten auch ein ambulantes Versorgungszentrum bietet. "Bei der Digitalisierung gibt es in den Kliniken einen Investitionsstau", stellt Hollnberger fest. Aus eigener Kraft könnten die Betriebe die technische Aufrüstung nicht leisten, glaubt er - und wünscht sich einen Investitionsfördertopf, zum Beispiel aus Bundesmitteln.

Jenseits der Technik setzt Hollnberger auf Kooperation. "Wir müssen in größeren Regionen denken. Nur wenn wir kooperieren, sind wir für Ärzte attraktiv genug." Das Amberger Klinikum und die Kliniken Nordoberpfalz AG, deren größtes Krankenhaus in Weiden steht, arbeiten seit einigen Jahren trotz unterschiedlicher Träger zusammen. "Die ärztliche Weiterbildung ist enorm wichtig", erklärt Hollnberger. Die Kliniken in Amberg und Weiden bemühen sich deshalb, möglichst alle Fachrichtungen und Spezialisierungen anzubieten. Ärzte können bei Bedarf einen Teil ihrer Facharztausbildung in Amberg und einen Teil in Weiden absolvieren. Und für die wenigen Spezialgebiete, mit denen die Häuser in der Oberpfalz nicht dienen können, bestehen weitere Kooperationen, zum Beispiel mit der Uniklinik in Erlangen. Durch die Zusammenarbeit in größeren Strukturen ist es nach Hollnbergers Überzeugung möglich, die Angebote in den Kliniken nicht auf das Nötigste herunterzufahren, sondern ein möglichst breites Leistungsspektrum bieten und damit für hoch qualifizierte Bewerber attraktiv zu sein. So konnte Amberg einen Chefarzt für Neurochirurgie gewinnen, weil der gleichzeitig die Neurochirurgie in Weiden leitet. Auch einen Labormediziner teilen sich die Kliniken.

Hollnbergers zweites Zukunftsrezept lautet: Konzentration. Wegen gestiegener Anforderungen müssen kleine Häuser oft Abstriche im Angebot machen. Im Norden und Osten der Oberpfalz betrifft das derzeit die Perinatalzentren für Frühgeborene unter 1250 Gramm in Amberg und Weiden. Sie werden am Standort Amberg zusammengefasst. Parallel dazu werde aber in Weiden eine Kinderchirurgie aufgebaut, um den Standort zu stärken.

Dass Vernetzung ein wirksames Mittel sein könnte, um die medizinische Versorgung zu verbessern, ist nicht nur den Klinikbetreibern klar. Im Landkreis Amberg haben sich schon vor Jahren mehr als 40 niedergelassene Ärzte zu einem Verbund zusammengeschlossen. Sie tauschen Informationen aus und wollen Patienten Doppeluntersuchungen und lange Wartezeiten ersparen - inzwischen hat das Versorgungsnetz hundert Mitglieder, inklusive der örtlichen Krankenhäuser. Fast ebenso lange setzt die regionale Medizintechnikbranche auf Austausch: Nordbayerische Unternehmen und Forschungsinstitute wie Fraunhofer haben sich unter dem Dach "Medical Valley der Europäischen Metropolregion Nürnberg zusammengeschlossen." Neuestes Mitglied: Das Kompetenzzentrum an der OTH in Weiden.