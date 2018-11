14. November 2018, 18:28 Uhr Digitalisierung Künstliche Intelligenz mit deutschem Gütesiegel

Selbstfahrende Autos, lernende Maschinen, kommunizierende Roboter: Die Bundesregierung will in den kommenden Jahren Milliarden in digitale Technologien stecken. Das will das Kabinett am Donnerstag beschließen.

Von Markus Balser , Berlin

Für Fachleute und Studierende ist die Adresse am Rande von Potsdam schon seit Jahren eine der begehrtesten des Landes. Das Hasso-Plattner-Institut der Universität bringt Studenten bei, künstliche Intelligenz zu entwickeln und Daten als Rohstoffe zu nutzen. Am Mittwoch reiste nun sogar das gesamte Bundeskabinett an, um sich in diesem Ambiente fortzubilden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Regierung nicht wie üblich zur Klausur nach Meseberg geladen, sondern in Deutschlands wichtigstes Institut für Digitalisierung. Es geht darum, dem Land und vielleicht ...