Ausgerechnet in einer alten Berliner Eisengießerei soll Deutschlands technologische Zukunft vorangetrieben werden. In den Wilhelm-Hallen kommen beim Digitalgipfel der Bundesregierung am Montag und Dienstag Regierungsvertreter, Experten und Unternehmer aus verschiedenen Ländern zusammen, um über Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz zu diskutieren.
Künstliche IntelligenzSo versucht Deutschland, seinen Rückstand aufzuholen
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Kein anderes EU-Land ist im Bereich Information und Kommunikation stärker vom Ausland abhängig: Beim Digitalgipfel will die Bundesregierung dennoch zeigen, dass Deutschland KI kann.
Von Gabriel Rinaldi, Berlin
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