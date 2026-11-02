Kein anderes EU-Land ist im Bereich Information und Kommunikation stärker vom Ausland abhängig: Beim Digitalgipfel will die Bundesregierung dennoch zeigen, dass Deutschland KI kann.

Ausgerechnet in einer alten Berliner Eisengießerei soll Deutschlands technologische Zukunft vorangetrieben werden. In den Wilhelm-Hallen kommen beim Digitalgipfel der Bundesregierung am Montag und Dienstag Regierungsvertreter, Experten und Unternehmer aus verschiedenen Ländern zusammen, um über Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz zu diskutieren.