Der digitale Führerschein in Deutschland startet etwas später als geplant. Bis Mitte Dezember soll er verfügbar sein, wie eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa sagte.

Zuvor hieß es, der digitale Führerschein solle von Ende November an in der i-Kfz-App des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) verfügbar sein. Der Grund für die Verzögerung: Um einen digitalen Führerschein zu generieren, verarbeitet das KBA laut Straßenverkehrsgesetz Daten aus dem Zentralen Fahrerlaubnisregister sowie Daten aus dem Fahreignungsregister. Das Lichtbild des Antragstellers darf vom KBA auch bei Pass- und Ausweisbehörden abgerufen werden – um dies technisch zu ermöglichen, braucht es aber laut Verkehrsministerium noch ein wenig Zeit.

Der Führerschein auf dem Smartphone soll künftig als Nachweis einer Fahrerlaubnis genügen, den Kartenführerschein können Autofahrerinnen und Autofahrer dann zu Hause lassen. Nach der Freischaltung lässt sich der digitale Führerschein in der i-Kfz-App auf dem Smartphone einrichten. Die technischen Voraussetzungen dafür seien geschaffen und die Pilotierung sei erfolgreich abgeschlossen, sagte die Sprecherin des Verkehrsministeriums.

Um bis zur Integration des Lichtbilds eine eindeutige Identifizierung des Führerscheininhabers sicherzustellen, wird laut Ministerium übergangsweise bis zur Verfügbarkeit des Lichtbilds noch eine Mitführpflicht des Personalausweises oder Passes gelten. Die notwendige Rechtsänderung ist in Kraft getreten.

Voraussetzungen für den digitalen Führerschein sind laut ADAC unter anderem ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion und ein NFC-fähiges Smartphone. Dies ist bei den meisten Handys Standard. Der digitale Führerschein gelte zunächst nur in Deutschland.