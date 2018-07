23. Juli 2018, 18:53 Uhr Digitale Krankenakte Ärzte fordern mehr Sicherheit

Blutdruck und Allergien als elektronische Daten auf dem Handy: Der Medizinerverband Marburger Bund sorgt sich um die Rechte der Patienten.

Eine Frau sitzt im Wartezimmer, mit Klemmbrett auf dem Schoß und Kugelschreiber in der Hand. Mal wieder muss sie alle Vorerkrankungen ausfüllen, alle Allergien und Unverträglichkeiten. Dabei könnte alles viel einfacher gehen: Sie könnte ihr Handy herausholen, auf dem alle Daten gespeichert sind, und sie ganz einfach mit der Arztpraxis teilen. Die meisten Bürger haben zwar schon eine elektronische Gesundheitskarte, aber darauf befinden sich bisher nur Name, Geburtsdatum und Versichertenstatus. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will das ändern: Er setzt sich für eine elektronische Patientenakte ein. Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen sollen spätestens von 2021 an auch per Handy und Tablet ihre Patientendaten einsehen können.

Diese Pläne stoßen aber auch auf Kritik: Eine Weitergabe von Patientendaten an Krankenkassen, Arbeitgeber und andere Dritte müsse ausgeschlossen sein, forderte der Ärzteverband Marburger Bund. Er unterstützt zwar, dass digitale Neuerungen für alle Patienten verfügbar gemacht werden sollen. Bei der beschleunigten Einführung elektronischer Patientenakten müsse jedoch der Datenschutz eingehalten werden. Zentral sind für den Ärzteverband dabei ein geschütztes Kommunikationsnetz und einheitliche Standards. Bei der Sicherheit dürfte es keine Abstriche geben. Das Arztgeheimnis dürfe nicht in Gefahr geraten. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Patienten dürfe nicht untergraben werden.

Die Mediziner wollen, dass die Patienten über die elektronische Nutzung ihrer Daten entscheiden

Zudem verlangt der Marburger Bund, dass die Nutzung elektronischer Akten für Patienten freiwillig sein wird. Ob Daten gespeichert werden, müsse jeder selbst entscheiden. Ärztliche Beratung sei dabei zentral. Denn gerade ältere oder mehrfach erkrankte Patienten könnten zwar am meisten von der elektronischen Patientenakte profitieren - doch gerade sie seien oft nicht in der Lage, ihre Akte ganz allein zu verwalten. Nach jahrelangem Gezerre um zusätzliche Funktionen der elektronischen Gesundheitskarte will die Regierung bei der Digitalisierung vorankommen. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, bis 2021 eine elektronische Patientenakte einzuführen. Laut Spahn soll der Versicherte wie beim Online-Banking mit Pin und Tan Zugriff auf seine Daten bekommen. Sie dürfen nur übertragen werden, wenn der Versicherte das auch wünsche. Noch in diesem Monat will Spahn die rechtlichen Voraussetzungen für die Patientenakte schaffen.