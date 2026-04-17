Am Freitagvormittag hat Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) zu einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz geladen. Sie möchte ihren Gesetzentwurf zum Schutz vor Deepfakes und digitaler Gewalt vorstellen. Seit die Schauspielerin Collien Fernandes Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich gemacht hat, ist die Aufmerksamkeit groß.
GesetzentwurfHubig will Betroffene digitaler Gewalt besser schützen
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Die Bundesjustizministerin reagiert auf die Vorwürfe der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann mit einem Gesetzentwurf. Wann drohen Tätern künftig welche Strafen? Ein Überblick.
Von Valerie Höhne, Berlin
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Alles, was die Koalition nun wegen hoher Spritpreise noch unternehmen will, lehnt die Wirtschaftsministerin rundweg ab. Eine Schlappe für die CDU-Frau? Im Gegenteil.
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