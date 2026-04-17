Am Freitagvormittag hat Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) zu einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz geladen. Sie möchte ihren Gesetzentwurf zum Schutz vor Deepfakes und digitaler Gewalt vorstellen. Seit die Schauspielerin Collien Fernandes Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich gemacht hat, ist die Aufmerksamkeit groß.