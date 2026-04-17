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GesetzentwurfHubig will Betroffene digitaler Gewalt besser schützen

Lesezeit: 3 Min.

„Nicht die Betroffenen sollen schweigen, sondern die Täter“: Justizministerin Hubig stellt in Berlin ihren Gesetzentwurf vor.
„Nicht die Betroffenen sollen schweigen, sondern die Täter“: Justizministerin Hubig stellt in Berlin ihren Gesetzentwurf vor. Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Bundesjustizministerin reagiert auf die Vorwürfe der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann mit einem Gesetzentwurf. Wann drohen Tätern künftig welche Strafen? Ein Überblick.

Von Valerie Höhne, Berlin

Am Freitagvormittag hat Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) zu einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz geladen. Sie möchte ihren Gesetzentwurf zum Schutz vor Deepfakes und digitaler Gewalt vorstellen. Seit die Schauspielerin Collien Fernandes Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich gemacht hat, ist die Aufmerksamkeit groß.

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