In Brüssel wurde am Freitag ein großer Schritt zur Internet-Regulierung erwartet. Eine Einigung auf ein Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) zwischen Unterhändlern der EU-Staaten und des Europaparlaments galt als wahrscheinlich. DSA soll unter anderem dafür sorgen, dass illegale Inhalte wie Hassrede schneller aus dem Netz entfernt, Desinformation und Manipulation weniger geteilt und auf Online-Marktplätzen weniger gefälschte Produkte verkauft werden. Grundprinzip ist: Was offline illegal ist, soll es auch online sein. Digitale Anbieter sollen von Rechtssicherheit und einheitlichen Regeln in der EU profitieren. Für Plattformen ab 45 Millionen Nutzern gelten mehr Regeln als für kleinere.