Eines machen sie bei allen Unwägbarkeiten im Willy-Brandt-Haus noch vor Schließung der Wahllokale in Brandenburg klar: Dietmar Woidke kommt am nächsten Tag nach Berlin. Brandenburgs Ministerpräsident hatte vergangene Woche erwogen, nicht zur Sitzung des SPD-Präsidiums zu fahren, wenn er Zweiter werden sollte. Dass er überhaupt überlegt hatte, den traditionellen Termin nach einer Landtagswahl zu schwänzen, sagt viel aus. Er hat auf maximale Distanz gesetzt, hat auch Kanzler Olaf Scholz im Wahlkampf gemieden, als wäre die Ampel in Berlin eine ansteckende Krankheit. Und hat damit eine Aufholjagd hingelegt.

So viele rote Hochburgen hat die SPD nicht mehr, seit 1990 waren die Sozialdemokraten in Brandenburg immer stärkste Kraft. Den Abgrenzungswahlkampf fanden sie im Willy-Brandt-Haus keine gute Idee, erschüttert dieses Vorgehen doch das Bild der SPD-Geschlossenheit, die Parteichef Lars Klingbeil mühsam aufgebaut hat. Und viele sahen es vor der Wahl als taktischen Fehler Woidkes, zu sagen, er mache nur als Ministerpräsident weiter, wenn die SPD auf Platz eins landet. Denn so hat er zwar kräftig für die SPD mobilisiert, aber womöglich auch in Richtung AfD. Die rief jedenfalls dazu auf, die SPD auf Platz zwei zu verweisen, um die Ampel im Bund zu „zertrümmern“.

Die bundesweiten Umfragewerte der SPD sind extrem schlecht

Und so ergibt sich eine paradoxe Lage. Die SPD in Brandenburg liegt über ihrem Ergebnis von 2019 (26,2 Prozent). Sie ist doppelt so stark wie die SPD in bundesweiten Umfragen. Aber für die Ampel lässt sich da kein neuer Aufschwung ableiten, wurde ihr doch von den Brandenburger Genossen vorgehalten, dass sie eher Gegenwind beschert und das Protestwahlverhalten verstärkt habe. Laut einer Allensbach-Erhebung meinen nun noch drei Prozent der Bürger, dass eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP gut für das Land ist.

Nun ist die Frage, wo ein neues Momentum herkommen soll, auch um den AfD-Höhenflug zu bremsen. Vor allem zwischen SPD und FDP droht im Bundestag neuer Streit um den Haushalt – und beim Rentenpaket II, mit dem die Beiträge steigen könnten. Die SPD will als ein Wahlversprechen die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent des Durchschnittseinkommens durchsetzen. Die Parteiführung um Klingbeil und Co-Chefin Saskia Esken lässt bisher keinen Zweifel, dass Scholz als Kanzlerkandidat gesetzt bleibt – auch wenn einige gern einen Wechsel zu Boris Pistorius, hätten.

Klingbeil will demnächst eine Strategie bis zur Wahl vorlegen

Eine erste Lehre aus der Brandenburg-Wahl für die Bundes-SPD ist sicher, dass bodenständige, pragmatische Politik, die die Probleme nicht verschweigt und anpackt, die viel erklärt, ankommt. Woidke hat auch brisante Themen angerissen. Etwa, als er die Bürgergeldzahlungen an geflüchtete Menschen aus der Ukraine infrage gestellt hat. Klingbeil will zu einer Vorstandsklausur am 12. Oktober eine Strategie vorlegen, wie es bis zur Bundestagswahl weitergehen soll und mit welchen Themen man nun punkten will.

Olaf Scholz ist am Tag der Landtagswahl nicht im Willy-Brandt-Haus. Um 18 Uhr deutscher Zeit weilt er in einem improvisierten Büro im 21. Stock der deutschen UN-Vertretung an der First Avenue in New York. Hier erreichen ihn die ersten Prognosen und Hochrechnungen, und von hier aus schaltet er sich zur Präsidiumssitzung der SPD. Jetzt nicht in Berlin, nicht im Willy-Brandt-Haus zu sein, ist mit gewissen Vorzügen verbunden. Nach der Europawahl hatte Scholz die Frage, ob er etwas zum miserablen Abschneiden der SPD sagen wolle, mit „Nö“ beantwortet.

In New York ist es nun so eingerichtet, dass der Kanzler über viele Stunden außer Reichweite der mitreisenden Journalistinnen und Journalisten und somit lästiger Fragen bleibt. Vor einem Gespräch mit dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro erwischt ihn dann doch ein ZDF-Korrespondent. Wie die Stimmung eben während der Schalte mit dem SPD-Präsidium gewesen sei? „Gut natürlich“, sagt er.

Begonnen hat der Tag für ihn jedenfalls mit einem guten Gefühl. Monatelang war unter Führung Deutschlands und Namibias über einen „Zukunftspakt“ für die Welt verhandelt worden. Nun wurde er von einem UN-Zukunftsgipfel beschlossen. „In einer Zeit großer Spannungen und Unsicherheiten brauchen wir den Pakt für die Zukunft mehr denn je“, sagt Scholz. Wegen der jungen Menschen auf der ganzen Welt sei man zusammengekommen. Es gehe darum, „wie sie sich eine bessere Welt vorstellen, es geht um ihre Zukunft“.

Wie weit die Zukunft von Scholz als Kanzler trägt, ist weiter offen. Dass der brandenburgische Ministerpräsident Woidke alles auf Sieg und den ersten Platz gesetzt hat, nötigt Scholz Respekt ab. Der Kanzler hat die Hoffnung, dass er bei einem Zweikampf Scholz gegen Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz auch im Bund die SPD-Werte wieder hochziehen kann. Nach Lage der Dinge verschafft Woidke ihm erst einmal eine Atempause, auch wenn die FDP ein unsicherer Kantonist bleibt, sie ist in Brandenburg kaum noch messbar.